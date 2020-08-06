Водитель погиб в зажатом между двумя фурами автомобиле

Смертельное ДТП произошло вчера на повороте на Мстеру в Вязниковском районе. По предварительной информации, около 17.20 на 280-м километре трассы М-7 водитель большегруза «Volvo» наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора «ГАЗель». От удара автомобиль въехал в стоявшую впереди фуру «MAN» с полуприцепом.

30-летний водитель «ГАЗели» оказался зажат между двумя большегрузами.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Ранее «Призыв» сообщал, что вазовская «семёрка» вспыхнула после столкновения с иномаркой.

Ольга Ефремова

Фото группы «Владимирские автомобилисты»