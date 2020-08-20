Водитель московского мусоровоза пытался откупиться от полицейских

Водитель мусоровоза с московскими номерами пытался дать взятку полицейскому. 23-летнего жителя столицы задержали в Петушинском районе. 18 августа он привез мусор на несанкционированную свалку. Его незаконные действия пресекли местные жители. Они же вызвали на место правоохранительные органы. Водитель пытался избежать составления протокола и изъятия транспортного средства. Он предложил оперуполномоченному 20 тысяч рублей. Тот сообщил о попытке откупиться в дежурную часть ОМВД Петушинского района.

— Однако мужчина настаивал на даче взятки в целях недопущения негативных для него последствий. В момент передачи незаконного денежного вознаграждения его действия были пресечены, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. — Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Следком возбудил уголовное дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий). Ему грозит до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

Водителю мусоровоза грозит реальный срок.

Мусорный вопрос для Петушинского района стоит остро. Несанкционированные свалки только за последнее время появились в поселке Городищи и вдоль федеральной трассы. Люди обеспокоены появлением большегрузов с московскими номерами, которые свозят туда ТБО. Незаконный завоз твердых бытовых отходов накануне обсудили и на оперативном штабе в администрации района. Ответственные лица обещают усилить патрулирование территории. Через средства массовой информации они заверили, что от наказания люди, которые незаконным образом сбрасывают мусор, не уйдут.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура требует запрета на ввоз мусора на свалку в Покрове.

Елена Пляскина

Фото Тани Якоби