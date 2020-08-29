Во Владимирскую область поступили деньги на питание школьников

Почти 236 миллионов рублей получат муниципальные образования Владимирской области из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов школ. Ещё 29 миллионов рублей в порядке софинансирования направил регион. Денег хватит на то, чтобы, начиная с сентября, до конца года кормить всю начальную школу завтраками в первую и обедами во вторую смены. Эта возможность предоставляется всем ученикам, независимо от доходов родителей или наличия льгот.

— Соглашение с федеральными органами уже заключено, деньги поступили. Школы и комбинаты питания готовы. В меню предусмотрены горячее блюдо, горячий напиток и фрукт, — сообщила директор департамента образования области Ольга Беляева.

Питаться в столовых школьники начнут со 2 сентября.

Есть ряд особенностей работы школьных столовых в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Во-первых, все повара обязательно должны носить маски. Во-вторых, столы выставят с учетом социальной дистанции. В-третьих, классы будут водить в столовую по очереди и поэтапно.

Для начальной школы будет действовать особый режим: учителям придется прерывать второй или третий урок, чтобы покормить всех желающих.

Педагоги обязаны проследить за тем, чтобы все дети тщательно мыли руки и пользовались дезинфицирующими средствами. За дополнительную нагрузку классным руководителям будут доплачивать 5 тысяч рублей ежемесячно.

Более подробную информацию о том, как будет проходить учебный год в условиях пандемии, можно узнать из видео «Призыва».