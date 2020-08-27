Во Владимирской области растет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области пошла вверх. Только за один день COVID-19 подтвердили у 27 жителей региона. Последний раз так много заболевших было ровно месяц назад. При этом, тенденция на увеличение заметна не первый день. Так, накануне было 26 случаев заражения. А, например,11 августа положительные тесты получили всего 20 человек. Коэффициент распространения инфекции уже 1,01.

Всего за время пандемии вирус выявили у 6212 человек. Больше всех заболевших во Владимире и Гусь-Хрустальном. За сутки областной центр добавил в статистику распространения инфекции 5 новых случаев, о город стеклодувов сразу 6. 5 человек заболели в Меленках, 3 – в Муроме. 2 случая заражения отмечены в Гороховце. По 1 в Вязниках, Кольчугино, Александрове, Киржаче, Красной Горбатке и Коврове.

Активными носителями вируса на данный момент являются 595 человек.

По этому показателю регион тоже растет. Это связано с тем, что уже месяц кривая заболеваемости превышает график выздоровлений. Сегодня больничный закрыли 24 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии победили болезнь 5424 человека. 193 жителя области умерли от COVID-19. Сегодня, к счастью, новых летальных случаев не зафиксировано.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области количество пациентов, которые не пережили коронавирус, превышает аналогичный показатель в соседних регионах. Естественно, речь идет не об абсолютных цифрах. Сравнивается число смертей на сто тысяч населения.