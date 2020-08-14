Во Владимирской области пятеро медиков скончались от коронавируса

За время пандемии коронавирусной инфекции во Владимирской области переболели почти 6000 человек, 380 из них — медицинские работники. 226 из них уже выздоровели, 150 остаются на больничном. По официальным данным, пятеро медиков скончались от COVID-19. Такую статистику озвучила и.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

Однако в федеральном списке памяти умерших врачей и медсестер имен в два раза больше — 11. Среди них главный врач из Александровского района, кардиолог из Владимира, патологоанатом из Киржача, водитель «скорой» и медсестры. Некоторым из них даже не исполнилось и 50 лет.

Все положенные выплаты работавшим с ковид-пациентами, в том числе назначенные посмертно, выплачиваются, заверила Юлия Арсенина. Финансирование идет через фонд социального страхования.

— Каждый смертельный случай, где подозревалась причиной коронавирусная инфекция, комиссионно рассматривался. Мы не прячем статистику, в том числе за другими заболеваниями, — подчеркнула Арсенина. — Мы отмечаем, что более 90% пациентов выздоровели.

В неофициальном списке памяти 11 имен медиков из Владимирской области.

На данный момент в регионе работают около 11 тысяч медработников. При этом в облздраве не скрывают, что недоукомплектация кадрами составляет 40% . Некоторые медики во время пандемии ушли на пенсию. Тем временем с начала года уволились 117 врачей. При этом в больницы региона были привлечены 147 специалистов. Средней медперсонал, 288 человек, тоже уходил по «собственному желанию». Зато были привлечены 337 человек, спешат пояснить чиновники. Ряды медработников «омолаживаются» за счет выпускников медколледжей и вузов.

В этом году в области стартует новая мера поддержки врачей. Их будут привлекать в города с населением более 50 тысяч человек. Восполнять собираются первичное звено здравоохранения – педиатров, терапевтов и врачей общей практики. По контракту они должны будут отработать в медучреждении, как минимум, 10 лет. За это врачам положена единовременная денежная компенсация – 2 миллиона рублей. В этом году облздрав собирается привлечь и заключить договоры с 40 специалистами.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ОКБ совсем скоро возобновится плановый прием пациентов в отделении хирургии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: topnewsrussia.ru