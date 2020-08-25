Во Владимирской области от COVID-19 умирают чаще, чем в соседних регионах

Число летальных случаев от коронавируса во Владимирской области превышает этот показатель в соседних регионах. Естественно, речь идет не об абсолютных цифрах. Сравнивается количество смертей на сто тысяч населения. Согласно Яндекс.ру по этому показателю коронавирус не пережили 14 жителей нашего региона. В Ивановской области скончались от болезни 11,3 на сто тысяч человек. В Нижегородской – 13,9. А в Рязани и того меньше – 3,7.



При этом во всех регионах за время пандемии общее число пациентов с COVID-19 превышает цифры по Владимирской области. Так, в Рязани положительные тесты на коронавирус получили 6993 местных жителя. Из них умерли 42 человека. В Иваново на 7175 заболевших 115 смертей. В Нижнем Новгороде опасным вирусом заразились 26 866 человек, скончался 451. В нашем регионе 6159 случаев инфицирования и 193 летальных исхода.

На сто тысяч населения области от коронавируса скончались 14 человек.

В последнее время, правда, ситуация стала исправляться. За неделю от коронавируса умерли 3 человека. Один летальный исход зафиксирован сегодня. И это минимальные показатели за лето. Для сравнения, ранее за 7 дней было отмечено 22 смертельных случая. И это значительно больше, чем сейчас.

За последние сутки выздоровели от COVID-19 еще 18 пациентов. Общее число людей, победивших болезнь, достигло 5383. Активными носителями вируса на данный момент являются 583 пациента. За сутки положительные тесты получили еще 22 жителя региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что стали известны результаты тестов на коронавирус воспитанников детских садов, где были на карантин закрыты несколько групп.