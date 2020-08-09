Во Владимире стали больше строить жилья и дороже его продавать

Во Владимире в первом полугодии построено и введено в эксплуатацию 1711 квартир (101 тысяча кв. метров). Это в 2,2 раза выше прошлогодних показателей. Половина годового плана по вводу жилья в областном центре уже выполнена. При этом рыночная цена «квадрата» на первичном рынке во втором квартале 2020 года достигла 40,3 тысяч рублей, что объясняется ростом себестоимости строительства: в 2019-ом она составляла 32 656 рублей, а в середине нынешнего года – 36 483 рубля, сообщил Владимирстат.

Только 8 муниципальных образований области показали рост жилищного строительства. В целом по региону темпы снизились на 6%.

Во Владимире потенциальным покупателям сейчас стоит присмотреться ко вторичному рынку недвижимости: там наблюдается снижение средней цены до 42,3 тысяч рублей за квадратный метр.

В прошлом году квартиры во Владимирской области приобрели 41,3 тысячи семей, из них чуть меньше половины — в ипотеку, привело данные региональное управление Росреестра, За первое полугодие 2020 года новосёлами стали 12,9 тысяч семей, причём больше половины оформили ипотеку. Свыше 1,2 тысяч семей в этом году построили индивидуальные жилые дома.



С бюджетный поддержкой приобретают и строят квартиры незначительное количество новосёлов. Но чиновники регулярно и с гордостью рапортуют об увеличении объемов господдержки. В прошлом году субсидии выдали 535 нуждающимся в улучшении жилищных условий. В 2020-ом их также начали выдавать вынужденным переселенцам, чернобыльцам, бюджетникам, а также молодым и многодетным семьям. Ближе к концу года будут известны точные цифры.

Во Владимирской области зарегистрированы 2 533 строительных организации — это 8,8% от всех зарегистрированных организаций региона.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирские семьи, купившие жилье несколько лет назад в многоэтажке микрорайона Коммунар, не могут заселиться из-за проблем со вводом построенного дома. Всему виной лишние этажи и действующие ограничения по высотности зданий в этом районе.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»