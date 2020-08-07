Во Владимире начинается сезон кинопоказов под открытым небом

«Ростелеком» совместно с управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Владимира открывают новый сезон кинопоказов. Мероприятие будет организовано на футбольном поле Центрального парка культуры и отдыха в рамках «Дня физкультурника». Владимирцы смогут посмотреть кинофильм «Движение вверх!» (6+). Впервые открытые кинопоказы были организованы летом 2013 года в самом центре города — на Никитском бульваре. Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом, на зеленых газонах стали популярными у владимирцев всех возрастов. В летний сезон-2020 открытые киносеансы будут также проходить каждую пятницу на Никитском бульваре. В социальной сети «ВКонтакте» предложена специальная тема для обсуждения — «Стол заказов», где зрители могут предложить тот или иной фильм для будущего просмотра.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Владимирцы соскучились по хорошим картинам и эмоциям, которые дарит кинотеатр под звездным небом. Будем надеяться на хорошую погоду в августе-сентябре и осеннее продолжение сезона. Как обычно, горожан ждут не только киноновинки, но и возможность поделиться с друзьями впечатлениями в социальных сетях благодаря трем точкам Wi-Fi на Никитском бульваре со скоростью до 100 Мбит/с. Абоненты «Ростелекома» могут, выбрать кино на свой вкус из богатой фильмотеки платформы, Wink, не дожидаясь пятницы. То, что вы давно хотели посмотреть, теперь доступно в удобное время у вас дома».

Приложение Wink от «Ростелеком» – новая мультимедийная платформа с функционалом интерактивного телевидения. Она дает возможность доступа к видеоконтенту на любых устройствах. Для ее использования достаточно стать клиентом «Ростелекома» и оформить подписку. Смотреть фильмы, детские программы, телевизионные передачи и различные ТВ-каналы, включенные в выбранный пакет в личном кабинете, можно в удобное время и на любых устройствах. Цифровая услуга содержит богатый набор опций, благодаря которым пользователь может самостоятельно управлять телеэфиром, настраивая его под себя. Например, можно начать просмотр на одном экране, а продолжить на другом. Более подробно о платформе Wink можно узнать на сайте компании, а также по телефону 8-800-450-0-150.