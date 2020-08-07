ВлГУ получил еще 60 бюджетных мест для абитуриентов

Владимирский госуниверситет получил 60 дополнительных бюджетных мест для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата. План приема увеличен в соответствии с приказом Минобрнауки России. Теперь общее количество бюджетных мест на программах высшего и среднего профессионального образования ВлГУ составляет 2620 — на 339 больше, чем в прошлом году. Дополнительные места выделены по востребованным направлениям цифровой экономики: «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Информатика и вычислительная техника».

Головной вуз:

— 01.03.02 Прикладная математика и информатика – 22 (+2);

— 09.03.01 Информатика и вычислительная техника – 45 (+5);

— 09.03.02 Информационные системы и технологии – 32 (+12);

— 09.03.04 Программная инженерия – 33 (+13);

— 38.03.01 Экономика – 7 (+2);

— 38.03.02 Менеджмент – 6 (+2);

— 38.03.03 Управление персоналом – 6 (+3);

— 38.03.05 Бизнес-информатика – 7 (+2);

— 38.03.06 Торговое дело – 7 (+2);

Муромский институт (филиал) ВлГУ:

— 09.03.01 Информатика и вычислительная техника – 19 (+3);

— 09.03.02 Информационные системы и технологии – 19 (+3);

— 09.03.04 Программная инженерия – 20 (+4);

— 39.03.02 Социальная работа – 25 (+7).

Общее количество бюджетных мест в ВлГУ в этом году — 2620.

В этом году опорный университет Владимирской области предлагает более 200 программ подготовки по различным уровням обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, СПО. Прием документов на очный бюджет на программы бакалавриата и специалитета завершается 18 августа, напоминают в вузе.

Ранее «Призыв» рассказывал, куда этим летом поступают выпускники владимирских школ.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»