ВлГУ назвал самые востребованные специальности

Владимирский государственный университет назвал самые востребованные специальности завершившейся приемной кампании. Обошлось без сюрпризов. На первом месте у абитуриентов снова экономические программы. На одно место претендовали сразу 28 человек. Чуть меньше желающих остановились на юриспруденции. Зачислен был только 1 из 23 соискателей.

Традиционно востребованными оказались и иностранные языки.

Причем, самый высокий рейтинг у нового профиля «Педагогического образования» «Английский язык. Китайский язык». Конкурс составил 19 человек на место. Китайский язык опередил по популярности немецкий и французский: там на место претендовали 14 человек.

Итоги основного конкурса зачисления на программы бакалавриата и специалитета ВлГУ опубликовал на своем сайте. В этом году на бюджет поступили 2620 абитуриентов. Среди гуманитарных направлений большой конкурс был на «Рекламу и связи с общественностью» (25 человек на место). Много выпускников школ выбрали для себя «Туризм» (15 человек на место) и «Историю» (10 человек на место).

Немало желающих нашлось изучать и «Информационную безопасность» — 10 претендентов на место, «Информационные системы и технологии» (7 человек на место) и «Программную инженерию» (6 человек на место).

— Владимирский государственный университет в полном объеме выполнил государственное задание по приёму на бюджет, в том числе с учетом выделенных вузу дополнительных мест! Абитуриенты подавали заявления дистанционно, через наш новый сервис «Личный кабинет», и в ходе очного визита. К нам поступали ребята из разных регионов России, из других стран. Конкурс был высоким на все группы направлений – педагогические, инженерные, гуманитарные, в сфере информационных технологий, – приводят слова ректора ВлГУ Анзора Саралидзе на сайте вуза.

1 сентября учебный год начнется для студентов 1 и 2 курсов. Остальные придут в вуз на две недели позднее. Это будет сделано, чтобы развести потоки учащихся в период пандемии коронавируса. Кроме того, студентов и преподавателей университета обяжут носить маски. Исключение сделают, для чтение лекций и занятий творческими специальностями. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.