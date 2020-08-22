Власти предлагают снести лишние этажи в проблемном доме

Администрация Владимирской области составила так называемые дорожные карты для решения проблемы обманутых дольщиков из дома № 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Поручение определиться с порядком действий дал губернатор после очередной затяжной встречи с экспертами, чиновниками и дольщиками. Департамент строительства разработал схему со сносом лишних этажей, а инспекция по охране объектов культурного наследия — поправки в правила ограничений охранных зон. Обе структуры уверяют главу региона, что за год они управятся.

— Мы направили письмо в федеральный фонд защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщика. Предложили два варианта: выплатить компенсацию обманутым дольщикам или снести два лишних этажа. Ждем от них решения, — заявил директор департамента строительства Михаил Романычев.

Своих квартир ждут 100 обманутых дольщиков.

Региональные власти в курсе, что застройщик запустил процедуру банкротства. Подан иск в Арбитражный суд, заседание намечено на сентябрь. Власти уже подобрали конкурсного управляющего для решения проблемы обманутых дольщиков, который ведет дела в ходе процедуры банкротства застройщика. Это Михаил Шульман, который сейчас работает с дольщиками из микрорайона Веризино. Чиновники довольны результатом.

Ранее «Призыв» сообщал, как непросто проходило общение дольщиков и конкурсного управляющего.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»