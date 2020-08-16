Владимирцы отказываются от стационарных телефонов

Предмет престижа XX века, стационарный домашний телефон, сдаёт позиции. К такому выводу пришел Росстат, проанализировав данные по телефонизации последнего десятилетия. В 2000 году на 1000 владимирцев приходилось 171 такое устройство. Пик популярности пришелся на 2011 год — 259 штук на 1000 человек. У каждого четвертого был домашний телефон, практически в каждой семье. А потом в нашу жизнь ворвался сотовый телефон. К концу 2019 года проводной аппарат есть уже у 151 человека на 1000. В сельской местности показатели и того скромнее. В 2000-х годах стационарные телефоны стояли в 69 домах на 1000, а в 2019 году их число снизилось до 52.

Телефонная связь во Владимире начала действовать 20 декабря 1887 года.

— Кто жил в СССР, помнит, как непросто было поставить в квартиру телефон. Огромные очереди двигались очень медленно, не хватало мощностей. Но вот наступил новый век, и на смену телефонному аппарату пришли мобильные устройства. Эксперты Росстата подготовили интересную инфографику динамики «вымывания» когда-то вожделенного объекта из нашего быта, — сообщает Владимирстат.



Свой вклад в уточнение ситуации внесёт и предстоящая перепись населения. Жителей спросят о наличии мобильной и стационарной телефонной связи в домохозяйстве. Перепись пройдёт в 2021 году и затронет все сферы жизнедеятельности владимирцев. Мы узнаем наши средние расходы и доходы, о том, что мы едим и где привыкли отдыхать. Сроки всероссийской переписи пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.

А в этом коротком видео «Призыва» можно узнать, как часто владимирцы посещают кафе и рестораны и что предпочитают кушать.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»