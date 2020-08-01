Владимирцы могут принять участие в реновации парка у ДТЮ

Мэрия Владимира приглашает горожан к обсуждению концепции нового городского пространства. Парк площадью более 28 гектаров появится на месте бывших коллективных садов между Октябрьским проспектом, улицей Мира и Дворцом детского и юношеского творчества. Разработчиком проекта стало столичное архитектурное бюро «Реформа», имеющее успешный опыт создания общественных парков и зон отдыха. Минувшей весной компания стала победителем конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции будущего парка.

Проектировщики уже приступили к работе. Для начала специалисты обобщат и проанализируют все ограничения, которые влияют на развитие территории.

Готовая концепция должна быть разработана не позднее октября 2020 года.

По замыслу архитекторов, новый парк во Владимире должен получить общегородской статус и служить всем горожанам. Он должен быть интересным для людей разных поколений. Там будут спортивные и детские площадки, территории для тихого отдыха и прогулочные зоны, открытые участки с облагороженной луговой растительностью и почти нетронутый лес, выросший за десятилетия, благоустроенные берега прудов, говорится на сайте мэрии.

Жители областного центра также могут внести свои предложения. В ближайшее время на официальном интернет-сайте городской администрации откроется интерактивный опрос, в котором сможет принять участие любой владимирец. Проектировщики учтут пожелания и предложения жителей при формировании концепции благоустройства нового парка. Также у будущего городского пространства скоро откроется свой сайт. А пока уже сейчас можно скачать и заполнить опросный лист и направить его по электронной почте: park@archreforma.ru

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире в рамках муниципальной программы до конца сезона высадят 170 деревьев. Уже в начале августа аллеи из 3-метровых лип появятся в районе улиц Верхняя и Нижняя Дуброва.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru