Владимирцам представили интерактивную карту будущего парка у ДДюТ

У парка около Дворца детско-юношеского творчества во Владимире появился официальный сайт, на котором все желающие могут опубликовать предложения и пожелания по его благоустройству. На интерактивной карте уже появились зимние горки, лыжная трасса, детские площадки, зал для йоги, набережная, веревочный городок, домики для уток. Фантазию горожан не остановить: присылают как короткие идеи, так и конструктивные предложения с пошаговым исполнением. В течение августа все могут принять участие в этом процессе. Уже в сентябре администрация города вместе с архитектурным бюро «Реформа» займутся разработкой архитектурно-планировочной концепции с учетом мнения горожан и выявленных ограничений.

— Для определения функционального насыщения мы опираемся на пожелания местных сообществ и будущих посетителей парка. На этом этапе основная цель — услышать мнение горожан, понять, что именно и где они хотят видеть в парке. Вы сможете самостоятельно обозначить на карте парка те места, которые надо оставить нетронутыми, направления для дорожек, участки для размещения площадок. Такое интерактивное проектирование будет идти несколько недель и позволит нам выявить истинные проблемы и предпочтения горожан, — говорит руководитель архитектурного бюро «Реформа» Иван Бакушин.

Жители Владимире хотят видеть в парке вишнёвые аллеи и зеленый тоннель.

В мэрии планируют разработать проект благоустройства парка до конца года. Минимум строительства, максимум озеленения и восстановление яблоневых и вишневых садов, а также очищение всех водоемов парка. Владимиру не хватает комфортного и разнообразного отдыха у воды и на воде. Попытки сделать его на берегу Клязьмы не увенчались успехом.

В кои-то веки от мнения жителей зависит то, как будет выглядеть новое общественное пространство. В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, как благодаря настойчивости горожан изменили направление новых аллей в парке «Добросельский».

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и администрации г. Владимира