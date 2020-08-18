Владимирстат подсчитал стоимость минимального набора первоклассника

Минимальную стоимость портфеля первоклассника и его содержимого подсчитал перед новым учебным годом Владимирстат. Аналитики представили средние цены по Владимирской области за июль этого года. В минимальный набор вошли рюкзак, ручка, тетрадь, учебник, набор фломастеров, альбом для рисования, простой карандаш. Понятно, что этого недостаточно, но такой минимум позволяет родителям сориентироваться при покупке школьных принадлежностей.

Цена минимального набора первоклассника составила 2680,81 рубля. Статистики сравнили цифры с другими российскими регионами.

— Цена на рюкзак в наших магазинах ниже среднероссийской на 111 рублей. Цена тетради, фломастеров, авторучки и карандаша — примерно такая же (разница в пределах 1 рубля). Однако средняя цена на учебник/учебное пособие выходит из общего тренда: в наших магазинах он дороже почти на 100 рублей, — сообщает пресс-служба Владимирстата.

Ранее блогер Елена Середина подсчитала для «Призыва», сколько реально стоит собрать первоклассника в школу с учетом возможной дистанционки. Получились весьма интересные цифры. Изучить их можно здесь.

Елена Пляскина

Фото и инфографика «Призыва»