Владимирскую ТЭЦ эвакуировали из-за угроз

Владимирскую ТЭЦ-2 оцепили из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. На территорию никого не пускают. Сотрудники эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Видны пожарные подразделения, машина скорой помощи и полиция. Корреспонденту «Призыва» удалось снять на видео кинолога с собакой.

Первыми о произошедшем сообщили в редакцию работники ТЭЦ. По словам специалистов, им сказали собираться и выходить из здания с документами. Людей оперативно вывезли за территорию. Как пояснили «Призыву» во владимирском филиале «Т Плюс», еще накануне на почту компании пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

— 23 августа нам в компанию поступило анонимное сообщение о том, что заложено взрывное устройство на всех ТЭЦ Владимирского филиала «Т Плюс». Это ивановские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и владимирская ТЭЦ-2. Соответственно все сотрудники эвакуированы, полиция проводит оперативные мероприятия, — пояснил «Призыву» представитель «Т Плюс».



При этом, отмечают в компании, свою работу продолжили оперативные сотрудники ТЭЦ. Без них стратегический объект функционировать не может. Когда все остальные специалисты вернутся на места, пока неизвестно. Некоторые временно перешли на удаленный режим. Добавим также, что за последний месяц ТЭЦ эвакуируют уже второй раз.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская полиция разыскивала организаторов звонков, вызвавших массовые эвакуации из различных учреждений и объектов во Владимире.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»