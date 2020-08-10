Владимирский театр драмы возобновил показ своих спектаклей

7 августа на территории Главного туристического комплекса были успешно открыты Летние театральные вечера в Суздале. На живописном берегу реки Каменки Владимирский театр драмы, оставшийся после пожара без родной сцены на ближайшие год-два, представил свою визитную карточку – спектакль «Андрей Боголюбский». Каждую пятницу, субботу и воскресенье августа все почитатели Мельпомены могут наслаждаться лучшими постановками. Средства от проданных билетов пойдут на восстановление здания театра.

— Учитывая пандемическую ситуацию, так или иначе мы должны были выходить на открытые площадки, — сказала на открытии Летних театральных вечеров Алиса Бирюкова, директор областного департамента культуры. — Для театра сейчас – это единственный вариант встречи с публикой. Поэтому надеюсь, что все зрители получат удовольствие от спектакля, от атмосферы Суздаля. Тут очень красиво, рядом с рекой…

Театру не в новинку выступать на открытых сценах. Того же «Андрея Боголюбского» играли, например, на территории Вологодского кремля. И этот спектакль туда очень органично вписался. А Владимиро-Суздальская земля – это вообще живая декорация для исторической постановки, это собственно то место, где все и происходило. Конечно, передвижная концертная сцена не сравнится по техническим возможностям со стационарными условиями театра, но замысел спектакля сохранится максимально.

— Понятно, что размеры площадки меньше, чем на стационаре, — прокомментировал Максим Балашов, заведующий художественно-постановочной частью. — Поэтому мы вынуждены, насколько это возможно, сокращать какие-то декорации. Понятно, что нет подъемно-опускных механизмов, не собора прекрасного, который есть на стационаре. Но у нас театр академический, профессиональный, поэтому мы и на выездах пытаемся сохранить атмосферу спектакль максимально.

После вынужденного 4-месячного простоя из-за пандемии артисты ждали живой встречи со зрителями, как никогда. Гримерки и костюмерные, устроенные в походных условиях, отсутствие удобных кулис и машинерии не испортили эмоциональной зараженности артистов.

— Этого спектакля, вы не поверите, мы ждали как никогда, — призналась Валерия Емельянова, исполнительница роли Улиты, жены Андрея Боголюбского. — Театр живой только тогда, когда за нами наблюдает зритель, когда происходит контакт – эмоциональный, психофизический, метафизический… Но и волнение дает о себе знать, как никогда. Одно дело – когда ты каждый вечер, кроме понедельника, выходишь на сцену, другое – когда ты не выходил на нее с марта.

Погрузиться в атмосферу летнего театрального вечера в Суздале позволят вам наша фотогалерея. Листайте и наслаждайтесь!

Владимирские артисты быстро приспособились к предложенным им условиям и, как всегда, блестяще отыграли. Даже наступившая вечерняя прохлада и налетевшие комары не смогли отвлечь зрителей. Жаль только, что среди них было мало театралов из Владимира. Спектакль можно играть только после захода солнца, в 20.00, и рассчитан в основном на автовладельцев и туристов, останавливающихся на ночь в Суздале. Очень надеемся, что областной департамент культуры и театр озаботятся организацией трансферов из Владимира. И верим, что скоро мы увидим нашу замечательную труппу в родных стенах.



— Театров, как у нас, не так уж много в стране, — сказал народный артист РФ Николай Горохов, исполнитель роли Андрея Боголюбского. — Театр – пожалуй, это главное, что есть, особенно в провинции, потому что дух, который в нем присутствует, это живое исполнение – оно дает зрителю надежду, веру, в нем появляется драйв. Поэтому мне хочется верить, что театр наш нужен, и всем миром, одни мы сами не справимся, но всем миром мы победим эту ужасную драму! Хочется, чтобы через два года следующий фестиваль «У Золотых ворот» мы открыли в нашем городе, в нашем замечательном театре!

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева