Владимирский пульмонолог посоветовал сделать прививку от коронавируса и гриппа

Главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения рекомендует жителям региона привиться от коронавируса. По словам Игоря Петрякова, оснований не доверять разработке отечественных специалистов у него нет. Более того, опыт показывает, что именно наша страна нередко становилась первопроходцем в создании целого ряда спасительных вакцин, говорит медик. Поэтому он с надеждой ждет препарат.

— Ситуация для нас новая, все в первый раз. Но если мы возьмем опыт нашей медицины, кто разработал первую вакцину от Эболы, кто победил оспу, кто победил сибирскую язву? Кто убрал многие смертельные болезни? Опыт в стране богатейший, поэтому не доверять вакцине в принципе не приходится, — пояснил «Призыву» Игорь Петряков. — Другое дело, что это новый вирус, это для нас непривычно.

Кроме того, медик считает, что прививка от коронавируса должна быть сделана после вакцины от гриппа.

Специалист при этом не исключает, что препараты можно будет ввести одновременно. Игорь Петряков ожидает вторую волну COVID-19. Сейчас многие уехали на юг, где практически не соблюдаются правила социального дистанцирования. Люди могут вернуться с моря заболевшими. Поэтому прошло время, когда не медики будут бегать с прививкой за людьми, а жители сами будут должны позаботиться о своем здоровье.

— Если коронавирус наложится на грипп, который, как показывает опыт, сам по себе может быть очень опасен (например, штамм H1N1 тоже собирает урожай жертв), то здесь быть защищенным от гриппа, на мой взгляд, крайне важно, — говорит специалист. — С сентября начнется кампания по вакцинации от гриппа и задачи ставятся очень большие. Мы можем рассчитывать на защиту, если будет провакцинировано порядка 60% населения.

Подобные цифры озвучила на своей пресс-конференции и и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области. По словам Юлии Арсениной, в этом году по плану необходимо привить каждого второго. Сама чиновница готова показать пример. Когда это станет возможным, она будет прививаться от гриппа и COVID-19. Кроме того, предварительные данные говорят о том, что среди заболевших коронавирусом, по крайней мере на начальной стадии, большинство не получали вакцину от гриппа.

Что касается вируса, то сегодня преодолен очередной психологический барьер. За время пандемии COVID-19 заразились больше 6 тысяч жителей области. Только за последние сутки в регионе зафиксированы 23 новых случая заражения. 13 человек выздоровели, один скончался.

Ранее «Призыв» сообщал, что карантин по коронавирусу объявлен в группах двух детских садов Владимира.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»