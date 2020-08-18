Владимирских учителей могут обязать носить маски на уроках

В новом учебном году учителей могут обязать носить маски. Если такое решение будет окончательно принято, то средства индивидуальной защиты станут необходимы прямо во время занятий. Связано это с профилактикой коронавируса. При этом на детей это требование не распространится. Об этом со ссылкой на Министерство просвещения сообщает информационное агентство «ТАСС».

— Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить, — сообщает собеседник агентства.

Когда вопрос окончательно решится, пока неизвестно. Между тем в существующих на данный момент требованиях к организации работы образовательных учреждений на территории Владимирской области про ношение масок на уроках ничего нет. В документе сказано об обязательном использовании средств индивидуальной защиты только персоналом пищеблоков и столовой. Они же будут обязаны носить на рабочем месте перчатки.

Школьникам носить маски не обязательно.

Что касается позиции городских властей, то на сайте мэрии Владимира вышел пресс-релиз, согласно которому учителя все-таки будут обязаны носить во время уроков маски. Однако, как пояснили в пресс-службе администрации, позиция это неокончательная. Сейчас все зависит от рекомендаций, которые будут выработаны в Министерстве просвещения и Роспотребнадзоре.

— После 20 августа в этом вопросе могут произойти изменения. Мы выдаем информацию, актуальную на данный момент. Но все еще может быть скорректировано, — пояснили «Призыву» в пресс-службе мэрии. — На данный момент вроде как Министерство просвещение и Роспотребнадзор готовят рекомендации, согласно которым ношение масок будет обязательно только для работников пищеблоков, а для учителей использование средств индивидуальной защиты будет по желанию. Но окончательного решения пока нет.

В случае необходимости расходы на средства индивидуальной защиты возьмет на себя управление образования, заверили в мэрии. Если решение об обязательном ношении масок примут, тогда будут внесены изменения в городской бюджет и школам выделят дополнительные средства. Во Владимире трудятся около 4 тысяч педагогов. И сколько будет стоить обеспечить их масками, можно посчитать.

Что касается позиции Министерства просвещения, то сегодня появилась информация о том, что ношение масок будет необходимо только персоналу столовых. Предписания надеть маски всем учителям с 1 сентября нет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом средства индивидуальной защиты еще могут понадобиться педагогам, но только в тех регионах, где ситуация с распространением коронавируса будет неблагоприятной.

— Необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. И он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне, — цитирует издание пресс-службу Министерства просвещения.

При этом средства индивидуальной защиты могут понадобиться только при очной форме обучения. Окончательное решение, как будут заниматься дети, будет принято только после 20 августа. Пока же директора школ рассказали, стоит ли тратить деньги на школьную форму.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС