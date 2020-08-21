Владимирская область вошла в светло-зеленую зону по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области положительно-стабильная, рассказали РИА Новости эксперты Центра экономических исследований. Они сгруппировали регионы по значению индекса заболеваемости. Мы вошли в так называемую светло-зеленую зону наравне с ближайшими соседями — Москвой и Нижегородской областью. Активными носителями COVID-19 в регионе на данный момент остаются 529 пациентов. За все время пандемии переболели 6066 человек.

Активными носителями COVID-19 остаются 529 человек.

Суточный прирост стабильный. За последние 24 часа во Владимирской области подтверждено 24 новых случая. По-прежнему в лидерах Гусь-Хрустальный и Муромский районы: плюс 5 инфицированных в каждом. Их догоняет Меленковский район, где зафиксированы 4 случая. По два инфицированных прибавили Владимир, Ковровский, Гороховецкий и Селивановский районы. По одному случаю подтверждено в Александровском и Вязниковском районах.

Еще одну положительную тенденцию можно наблюдать последние два дня. Не зафиксировано ни одного летального случая. При этом 20 человек за последние сутки выздоровели. Всего за время пандемии ковид унес жизни 191 жителя области. Поправились 5346 пациентов.

Накануне нового учебного года «Призыв» попытался разобраться, ждет ли нас всплеск заболеваемости, когда дети пойдут в детские сады и школы. Почитать материал можно здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»