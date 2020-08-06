Владимирская область попала на 12-е место по уровню бедности

Доходы владимирцев упали на 8,7% по сравнению с показателями 2013 года. И это данные Владимирстата за 2019 год. Что же будет, когда подведут итоги за 2020 год, когда многие из-за пандемии и простоя предприятий не получали зарплату. Тем не менее, по официальным данным, средняя зарплата растет, а уровень бедности снижается. По этим критериям Владимирская область занимает 12-е место в Центральном федеральном округе и успешно опережает Ивановскую, Смоленскую и Орловскую области. 12,5% населения региона имеет доходы ниже величины прожиточного минимума. Он сегодня составляет 11 тысяч рублей на человека.

Александр Быков, руководитель Владимирстата:

Если мы посмотрим на динамику уровня бедности, то увидим снижение. Пусть оно небольшое, за год на 2%. Меры, которые принимаются, реально работают.

Никто ничего не приукрашивает. Цифры говорят о реальной обстановке на территории области.

Говорить о том, что в регионе успешно ведется борьба с бедностью, еще рано, но тенденция положительная.

171,4 тысячи жителей Владимирской области остаются за чертой бедности.

К 2024 году, согласно указу президента, уровень бедности в стране должен быть снижен до 6,6%. Выходит, как минимум, у 85 тысяч владимирцев зарплата серьезно повысится в ближайшие годы. Либо власти увеличат число получателей и сами суммы выплат социально незащищенным группам населения. Сейчас мерами поддержки обеспечены 45,4 тысячи малоимущих граждан. То есть, как минимум, две трети из списка «бедных» не обратились за выплатами. А ведь они, как напоминают в департаменте по труду и занятости региона, носят заявительный характер. Никто за нуждающимися, как выражаются чиновники, бегать не будет. Им нужно будет собрать пакет документов и предоставить их в отделы соцзащиты.

В коротком видео «Призыва» можно увидеть занимательную статистику от Владимирстата на тему браков и разводов. Увы, жениться стали позже и реже. Все эти «лишние» расходы, которые владимирцам не по карману.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»