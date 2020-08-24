Владимирская область показала нули по выздоровлению и смертям от COVID-19

Нулевую статистику по случаям выздоровления и летальным исходам от коронавируса показала за сутки Владимирская область. За все время пандемии болезнь победили 5365 человек, не выжили 192 пациента с подтвержденным диагнозом. В августе регион показывает стабильный суточный прирост новых случаев COVID-19. За вчерашний день заболели 23 человека.

За сутки зафиксированы 23 новых случая коронавируса.

В лидерах который день Гусь-Хрустальный район, там зафиксированы 23 новых случая коронавируса. Те же цифры и во Владимире. По три инфицированных прибавили Юрьев-Польский и Суздальский района. По два новых случая в Меленковском, Гороховецком и Вязниковском районах. В Радужном, Александровском и Муромском районах по одному заболевшему.

Таким образом, число активных носителей коронавируса продолжает плавно расти. На данный момент болеют 580 человек. При этом в больницах региона на стационарном лечении находятся 30 пациентов с ОРВИ и 376 – с пневмонией.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты считают ситуацию с коронавирусом во Владимирской области положительно-стабильной. Мы вошли в так называемую светло-зеленую зону наравне с ближайшими соседями — Москвой и Нижегородской областью.

Елена Пляскина

Фото: vesti.ua