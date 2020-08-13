Владимирская область показала максимум по выздоровлению от COVID-19 за август

Сразу 12 человек излечились от коронавируса за сутки. Это максимум с начала августа. До этого самое большое число закрывших больничный составляло 11. При этом печальная статистика вновь пополнилась новыми случаями. Умерли еще трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Жертвами болезни с начала пандемии стали 175 человек. Не снижается и число активных носителей вируса. В данный момент болеют 452 жителя Владимирской области. Еще вчера этот показатель составлял 447.

Суточный прирост новых случаев коронавируса остается стабильным. COVID-19 за прошедшие 24 часа подтвержден у 20 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на одного пациента меньше, чем днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки оказались Владимир и Муром — в каждом по четыре новых случая. В Ковровском, Селивановском и Петушинском районах в статистику распространения инфекции добавилось по 3 человека. Меньше всего заболевших в Суздальском, Александровском и Меленковском районах — по 1 человеку.

За все время пандемии зарегистрированы 5876 случаев заболевания.

Ранее «Призыв» сообщал, что школы Владимирской области проверяют на пожарную безопасность и готовность принять детей в период пандемии коронавируса. Рейды перед новым учебным годом ждут порядка 950 учреждений образования.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru