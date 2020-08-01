Владимирская область показала максимум по смертности от коронавируса

Пять новых случаев смерти от коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области. Для нашего региона это печальный рекорд за летние месяцы. Первый раз этот максимум был зафиксирован 4 мая. Всего за время пандемии скончались 144 пациента. Надо сказать, что статистика по смертности запаздывает. Она формируется только после проведения всех необходимых исследований, отмечает оперштаб. В июле лишь один день обошелся без печальных новостей. Средний прирост составил 2,4 смерти в сутки.

При этом стабильно растет число выздоровевших от COVID-19. За последние сутки больничный закрыли еще 11 человек. За время пандемии поправились 5174 человека. Если брать показатели за прошедший месяц, июль в этом смысле стал очень продуктивным. Были дни, когда выписывали по 100 человек. Максимум зафиксирован 15 июля, в этот день положительную статистику пополнили 148 пациентов.

Июль показал и устойчивое падение суточного прироста новых случаев инфицирования. Это отчетливо видно по графику ниже. Сегодня, на утро 1 августа, диагноз подтвердился у 24 человек. В лидеры выбился Ковровский район — 4 новых случая, за ним идет Муром — 3 случая. По два случая подтвердились во Владимире, Александровском, Киржачском, Меленковском и Юрьев-Польском районах. Замыкают список Петушинский и Вязниковский районы — там по одному подтвержденному диагнозу. Всего за все время пандемии коронавирус нашли у 5610 жителей Владимирской области.

Однако последняя неделя июля показала рост числа активных носителей COVID-19. Сейчас болеют 292 человека. Параллельно в регионе фиксируются ОРВИ и пневмония. Сейчас в стационарах лежат 43 пациента с вирусными инфекциями и 453 — с пневмонией.

Ранее «Призыв» сообщал, что Областная клиническая больница поэтапно возобновляет оказание платной медицинской помощи. К прежним объемам ОКБ планирует вернуться к концу августа.

Елена Пляскина

Фото: newsincyprus.com