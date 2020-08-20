Владимирская область побила августовский рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Август стал не самым позитивным месяцем по числу выздоравливающих от коронавируса. Максимум Владимирская область показала 15 августа — тогда больничный закрыли 15 человек. Сегодня этот показатель перешагнул психологическую отметку в два десятка: выздоровели 22 пациента. При этом официально не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Таким образом, за все время пандемии выздоровели 5326 человек, не пережил болезнь 191 житель региона.

За прошедшие сутки подтверждены 25 новых случаев.

Суточный прирост остается стабильным. За прошедшие 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Сегодня в лидерах Ковровский район, там плюс 5 инфицированных. Четыре случая зафиксированы в Гусь-Хрустальном. По два инфицированных добавили Владимир, Муромский, Меленковский, Вязниковский, Селивановский и Александровский районы. По одному заболевшему в Гороховецком, Петушинском, Собинском и Камешковском районах.

За все время пандемии переболели 6042 жителя Владимирской области. На данный момент активными носителями коронавируса остаются 525 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что утверждён план мероприятий по профилактике ОРВИ, в том числе коронавируса. Один из главных пунктов — вакцинация. Уже разработаны графики прививочной кампании от гриппа и COVID-19 в регионе.

Елена Пляскина

Фото: sakha.gov.ru