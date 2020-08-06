Владимирская область готовится к третьему этапу снятия ограничений

«Белый дом» сообщил, что во Владимирской области рассматривается вопрос о снятии третьего этапа ограничений по коронавирусу. Сейчас регион официально находится на втором. Однако практически все введенные в начале пандемии меры уже отменены. Например, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, лишь на третьем этапе должны были открыться предприятия общепита, гостиницы и магазины без ограничения площади. Все эти объекты уже работают. А в отели и на базы отдыха накануне официально разрешили заселяться даже приезжим из других регионов.

На третьем этапе разрешается открыть все образовательные учреждения.

Если же решение будет принято, открыться, по идее, смогут все оставшиеся образовательные учреждения: школы, колледжи и вузы. Снимутся и требования по ограничению количества одновременно обслуживаемых покупателей в торговых точках. При этом могут сохраниться масочный режим, социальное дистанцирование (1,5 — 2 метра) и самоизоляция для граждан старше 65 лет. Снятие этих ограничений в ведении региональных властей.

При переходе от этапа к этапу смотрят на три ключевых показателя: наличие свободно коечного фонда для пациентов с COVID-19, охват тестированием и самый трудно достижимый — коэффициент распространения инфекции. Именно с ним у Владимирской области традиционно возникают проблемы. На третьем этапе он не должен превышать 0,5. Пока регион не дотягивает, несмотря на снижающийся суточный прирост новых случаев коронавируса. Как ранее сообщал «Призыв», сегодня зафиксирован летний минимум — всего 20 пациентов получили положительный тест.

Елена Пляскина

Фото «Призыв»