«Владимирпассажиртранс» модернизирует транспортные цеха

«Владимирпассажиртранс» модернизирует свои производственные помещения и переоборудует рабочие места сотрудников. Работы проходят в рамках инвестиционной программы. Ее начали реализовывать еще в 2018 году. Рассчитана программа на пять лет. Общий объем инвестиций составляет около 15 миллионов рублей, сообщил генеральный директор АО «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба.

На данный момент заменены несколько въездных ворот в цехе планового ремонта, реконструированы три смотровые ямы. Там смонтированы новое освещение и подъемное оборудование. Вместо старых разбитых окон вставлены новые пластиковые. Полностью были заменены системы электро- и теплоснабжения. Ремонт сейчас идет на участке мойки. Продолжается и реконструкция бытовых помещений.

«Владимирпассажиртранс» обслуживает 9 троллейбусных и 4 автобусных маршрута.

Одна из задач инвестиционной программы — экономия энергоресурсов. В депо и на территории предприятия произведена смена электроосвещения. Было установлено светодиодное оборудование. Это дает ежегодную экономию до 1,5 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире на линию выпустят ретро-троллейбус эпохи 90-х. Сейчас его реставрируют специалисты «Владимирпассажиртранса».

Ольга Ефремова

Фото администрации Владимирской области