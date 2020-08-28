Владимир войдет в программу «Умный город»

Проект «Умный город» хотят запустить во Владимире. Это программный комплекс геоинформационной системы контроля качества городских сервисов, так называемая лакмусовая бумажка для деятельности местных властей и обустройства городского хозяйства. Депутаты горсовета одобрили задумку чиновников и выделили из городского бюджета 6,1 миллиона рублей на покупку проекта. Похожий вариант размещен на сайте Минстроя. Его главными задачами называется ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, создание комфортной и безопасной среды.

— Все нужные горожанам данные могут быть объединены в приложении. Через него житель умного города сможет вызвать такси, оплатить счета, рассказать властям о выбоине на дороге, узнать, где сейчас пробки и есть ли свободные места на парковке, — сообщается на сайте Минстроя.

Основной инструмент проекта — внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Во Владимире реализован проект «Безопасный город». Несколько камер в режиме онлайн передают данные на городской сервер. О том, что творится на Соборной площади, площади Победы, улице Горького, Театральной площади, можно узнать в разделе на официальном сайте мэрии. Видно, как собирается народ на День города, на шествие «Бессмертного полка», как выступают артисты на концертных площадках. Правда, качество картинки уже отстает от современных требований.

Есть нарекания у жителей и на передачу данных по графику движения общественного транспорта в приложении «Яндекс.Карты» и на информационные табло, размещенные на остановках: не показывают маршрут, неточно указывают время. Функционирует еще портал «Владимир — это мы», куда горожане пишут о своих проблемах. Но городские службы отвечают долго и нередко отписками. Проект «Умный город» объединит все сервисы и усовершенствует их работу.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам представили интерактивную карту будущего парка у ДДюТ. Уже в сентябре администрация города вместе с архитектурным бюро «Реформа» займутся разработкой архитектурно-планировочной концепции с учетом мнения горожан и выявленных ограничений.