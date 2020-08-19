Владимир Сипягин сообщил результат своего теста на COVID-19

Губернатор Владимирской области сообщил результат своего теста на коронавирус. Согласно информации, опубликованной на официальной странице главы региона в социальных сетях, Владимир Сипягин здоров. Анализ, проведенный лабораторией ОКБ, оказался отрицательным. Все в порядке и у других работников областной администрации, которым пришлось пройти исследование на опасный вирус после контакта с заболевшим врио вице-губернатора Романом Годуниным.

Уже сегодня глава региона возвращается к привычному темпу работу. Все запланированные мероприятия пройдут в очном формате, сообщил губернатор. В том числе и встреча с обманутыми дольщиками многоквартирного дома в Коммунаре. Она назначена на вечер 19 августа.

Встреча с обманутыми дольщиками из Коммунара должна пройти в очном формате.

Владимиру Сипягину пришлось сдавать тест на коронавирус не в первый раз. 31 июля он уже уходил на самоизоляцию после контактов в Севастополе с заболевшим коллегой. Тогда исследование заняло три дня. 3 августа на своей странице Сипягин сообщил об отрицательном результате анализа.

Ранее «Призыв» сообщал, что карантин по коронавирусу объявлен в группах двух детских садов Владимира.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»