Владимир Сипягин проведет прямой эфир о начале учебного года

Губернатор Владимирской области проведет прямой эфир на тему начала учебного год. Стрим Владимира Сипягина будет организован на его личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Начало трансляции 28 августа в 18.00. Задавать вопросы можно будет онлайн. Комментарии к трансляции обычно открыты.

Такая форма общения используется главой региона не в первый раз. До этого подобный эфир был проведен в конце июля. Тогда все ждали от губернатора ответа на главный вопрос: когда откроются детские садики. Владимир Сипягин пояснил, что возвращение к привычному режиму работы дошкольных учреждений возможно только на третьем этапе снятия ограничений. Тогда как область находится только на первом. А уже через два дня власти неожиданно приняли решение по открытию детских садов.

Губернатор ответит на вопросы в социальных сетях.

Запомнился стрим губернатора и заявлением о повторном заражение коронавирусом одного из медицинских работников области. Эту тему активно подхватили федеральные СМИ. После чего пресс-служба «Белого дома» вынуждена была дать свои разъяснения по этому вопросу. Оказалось, что первый раз работник системы здравоохранения переболел пневмонией с отрицательным тестом, а во втором случае коронавирус у него подтвердился.

Ранее «Призыв» сообщал, что учебный год начнется в школах 1 сентября. В День знаний первоклассников и выпускников ждут торжественные линейки. Родителей самых маленьких школьников допустят на праздник, но только в масках.