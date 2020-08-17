Владимир Сипягин отправился на карантин по коронавирусу

Губернатор Владимирской области ушел на самоизоляцию. Второй раз за месяц. Владимиру Сипягину предстоит сдать тест на коронавирус. До результатов исследования он продолжит работать удаленно. Такое решение связано с положительным анализом врио заместителя губератора Романа Годунина. Об этом глава региона написал на своей странице в социальных сетях.

— Из областного Управления Роспотребнадзора получил предписание с сегодняшнего дня по медицинским показаниям временно отстранить от работы врио заместителя губернатора Романа Годунина. Мы с Романом Сергеевичем проводили совещания на прошлой неделе, поэтому его отстранение автоматически означает для меня обязанность сдать анализ на коронавирус и самоизолироваться до получения результатов, — отметил Владимир Сипягин.

Встреча с обманутыми дольщиками может отмениться из-за самоизоляции губернатора.

Губернатор не первый раз покидает «Белый дом» в связи с необходимостью пройти тест на коронавирус. 31 июля он уже уходил на самоизоляцию после контактов в Севастополе с заболевшим коллегой. Тогда исследование заняло три дня. 3 августа на своей странице Сипягин сообщил об отрицательном результате анализа.

Сколько теперь Владимиру Сипягину придется ждать анализов, можно только предполагать. Не факт, что тест будет готов до 19 августа. Именно на этот день у главы региона назначена встреча с обманутыми дольщиками из Коммунара. Новостройку с лишними этажами не могут ввести в эксплуатацию второй год. Отчаявшиеся люди с плакатами в руках выходили к областной администрации и смогли добиться встречи с главой региона. В планы теперь может вмешаться коронавирус.

Ранее «Призыв» сообщал, что от COVID-19 за сутки умерли больше пациентов, чем выздоровели.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»