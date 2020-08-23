Владимир могут возглавить учёный, журналист, безработный и Шохин

Главу города Владимира будут выбирать не то из четырёх, не то из пяти кандидатов. Дело в том, что четыре кандидата сдали документы вовремя (до 16.00 в минувшую пятницу), а один запоздал буквально на несколько минут. И допускать его к конкурсу или нет, решится завтра. На официальном сайте органов местного самоуправления Владимира пока фигурирует четыре соискателя должности. Среди них — действующий глава администрации, учёный, журналист и безработный.

Новый глава города будет определён депутатами горсовета, которых изберут 13 сентября 2020 года.

Итак, кто же пока точно претендует на участие в конкурсе? Вот список в том порядке, в котором кандидаты расставлены на сайте мэрии:

Логинов Лев Викторович, проректор по социальной политике и общим вопросам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»;

Казаков Сергей Валентинович, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс»;

Шохин Андрей Станиславович, глава администрации города Владимира;

Андреев Артем Анатольевич, безработный.

Пятый, который пока под вопросом, — это владимирский бизнесмен, один из владельцев гастромаркета «Рынок на Студеной» Денис Найденов. Можно сказать, что все кандидаты – люди во Владимире известные. Сергей Казаков — действующий депутат Законодательного Собрания, он позиционируется в глазах земляков больше как политик и предприниматель, чем как журналист. Артём Андреев, ныне имеющий статус безработного, — бывший глава Камешковского района. Проректор ВлГУ Лев Логинов — депутат горсовета. Про Андрея Шохина и говорить нечего — 18 лет во власти, почти десять — у руля руководства городом.

Завтра, 24 августа, комиссия, проверив документы соискателей, решит, кого допустить к дальнейшему участию в конкурсе. В начале сентября комиссия обсудит программы претендентов. Позже решится, кого из кандидатов (их должно быть не менее двух) представят новому депутатскому корпусу для утверждения. Это уже будет после 13 сентября, когда определится круг народных избранников. Глава города будет руководить администрацией, то есть выполнять функции нынешнего сити-менеджера.

Ранее «Призыв» рассказывал, как идёт отбор кандидатур на пост главы города Коврова. Там уже утверждены четыре претендента на должность, из них два предпринимателя (один по части ЗОЖ, другой рыночный коммерсант), один чиновник (спец по ЖКХ) и один производственник, работающий на предприятии по выпуску стройматериалов.

Василий Гусев

Фото: oelde.de

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