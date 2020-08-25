Владельцев собак и кошек обяжут чипировать своих питомцев

Законопроект о чипировании домашних животных внесут в Госдуму в самое ближайшее время, сообщили «Известия», сославшись на информацию от разработчика документа — Минсельхоз РФ. Владельцев животных заставят маркировать своих любимцев, причем помимо чипов это можно сделать с помощью бирок, татуировки, тавро, кольца, ошейника и т.п. — всего, что может идентифицировать животное и его хозяина. Хотя проект в нижнюю часть парламента ещё не поступил, оттуда уже доходит эхо мнений «за» и «против». «Против», естественно, те, кто считают траты на маркирование излишне обременительными для граждан. «За» — сторонники наведения порядка во всё более волнующей общество теме содержания братьев наших меньших.

Несложная процедура

Маркирование животных — дело известное, в западных странах применяется давно, да и в России нормы, устанавливающие обязательную идентификацию домашних животных, были приняты ещё в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии». Тогда определили круг питомцев, подлежащих учёту, куда вошли кошки с собаками — самые многочисленные из домашней живности. Зачем это нужно? Первое — для установления права собственности на зверя: всегда можно узнать имя хозяина. Второе — в микрочипе может храниться информация о перенесённых заболеваниях, их лечении, прививках и т.д. Третье — это просто необходимо, если хотите взять животное за границу. Кроме того, если, скажем, пёс — участник международных соревнований и выставок и вообще из разряда элитных, тут без чипа никуда.

— Чипирование – процедура простая и для животного почти безболезненная, — рассказала «Призыву» врач-ветеринар владимирской клиники «Артемида» Ольга Емелина. — Размер чипа — несколько миллиметров. Вводится он подкожно, обычно в область холки, плеча или бедра. Чип сканируют, животному присваивается код, который заносится в международную базу. Чипирование проводится один раз в жизни, чип сохраняется под кожей навсегда.

По словам ветеринара, сама процедура ввода чипа занимает от силы минуту. По сути, это простой укол. И ещё минута-другая уходит на то, чтобы занести в базу ANIMAL-ID данные о животном и его владельце.

Предполагается, что в случае принятия закона он вступит в силу уже с начала 2021 года.

Слово «чип» пугает многих, однако оставим в стороне байки о сатанинской печати. Бог и дьявол борются за души людей, но зачем им какой-нибудь кошак или псина, пусть даже из разряда породистых? Об этом смешно говорить. А вот что не смешно, так это видеть в социальных сетях десятки постов в группах зоохелперов (я на такие подписан) о брошенных, оставленных, преданных бывшими хозяевами животных. Хорошо, если они прибились к добрым людям, ладно, если нашлись заботливые руки, но так происходит далеко не всегда. По осени много таких «брошенок» находят вдоль дорог и у дачных посёлков: закончился теплый сезон, отдохнувшие потянулись в города, а зверушек, с которыми наигрались дети-внуки — вон. Не с собой же в квартиру брать! Если будет хоть малейший шанс определить таких горе-хозяев и наказать их — это ж нормально!

Кроме безответственных владельцев животных и мистиков, в любой новации видящих дьявольские козни, идеей маркирования вряд ли проникнутся жители глубинки, для которых ветеринар — исключительно врач, пользующий скот. Их хоть можно понять: везти в клинику из деревни кошку или собаку — хлопоты. Но постепенно и туда дойдёт «мода» на идентификацию четвероногих, если она, конечно, приживётся в городах.

Вопрос цены

Законотворцы, считающие, что чипирование крепко ударит по карману владельцев животных, не совсем правы. Всё относительно, и можно сказать, что стоимость этой процедуры по сравнению с прочими услугами ветеринаров, в общем-то, терпимая. Во Владимире поставить чип собаке с занесением в международную базу и выдачей свидетельства обойдётся в сумму около тысячи рублей (половина — цена чипа, половина — услуги по работе с ANIMAL-ID). Разброс цен небольшой: в клинике «Три хвоста» — 800 рублей, «ВетЭксперт» — 900 рублей, «Артемида» — 1000 рублей, «Добрый Доктор» — 1200 рублей (правда, в последней клинике уточнили, что цена может меняться в зависимости от веса животного).

Во Владимире чипирование собак и кошек — рядовая процедура в ветклиниках.

Но если ваша собака не участвует в престижных выставках и у вас нет идеи отправиться с ней за пределы страны, то можно обойтись и более дешёвым вариантом. Бирка с установкой обойдётся в сотню (плюс минус несколько червонцев). Ошейник — несколько сот рублей, смотря какой. В федеральных источниках говорилось ещё о тату для домашнего питомца, но до Владимира такие изыски, видимо, не дошли. Ни одного подобного объявления в нашем регионе не выискалось: стрижка, выгул, передержка — не более того.

— Но на ошейнике или бирке всё равно должны быть фамилия и координаты хозяина животного, — убеждена известная владимирская зоозащитница Кристина Сенчугова. — Чтобы вернуть владельцу потерявшегося питомца, а если он его выкинул — оштрафовать. И штраф должен быть ещё жёстче, если животное нестерилизованное.

Кстати, такие активные зоозащитники, как Кристина, пожалуй, больше иных коммунальных служб сделали для того, чтобы Владимир и другие города области не заполонили стаи бездомных собак. Она почти ежедневно выезжает по вызовам на отлов и передачу на стерилизацию животных. Сюсюканье бабушек, подкармливающих, по доброте душевной, всякую живность и для многих как раз ассоциирующихся с зоозащитниками, имеет с этим мало общего. Кроме заботы о братьях меньших, у Кристины и её единомышленников — ответственность и желание минимизировать боль. Ведь бездомному животному, да даже и находящемуся в приюте, жить худо: голод, холод, болезни, агрессивная среда. Зачем плодить проблемы?

Мягкое принуждение

Если закон примут, промаркировать животных, рожденных до 1 января 2021 года (предполагаемой даты вступления в силу закона), нужно будет не позднее 31 декабря 2025 года. Тех, кто родится позже, начнут учитывать в системе маркировки с 1 января 2022 года. «Российская газета» сообщила, что маркировкой будут заниматься госветслужбы и аттестованные специалисты. Значит ли это, что частные ветеринарные клиники будут получать некий допуск к этому делу (сейчас-то они этим занимаются и с общей базой работают), пока неизвестно.

Возможно, в проекте пока фигурируют общие термины, поскольку он предполагает маркировку не только собак и кошек — это мы в данном материале на них сосредоточились, — но и коров, свиней, домашней птицы, овец и коз, лошадей, кроликов и т.д. В отличие от усатых-полосатых идентификация этих животных не столь продвинута.

— Маркирование скота у нас ведётся, но не чипированием, а другими способами — бирками, ошейниками. И нет общей базы данных. Как правило, базы составляют непосредственно сами хозяйства, — пояснил директор департамента сельского хозяйства администрации области Константин Демидов.

Понятное дело, что цели у маркировки скота или кроликов и маркировки кошек и собак несколько разные. В первом случае упор делается на борьбу с болезнями (коровы-то у нас бездомные не бегают), а во втором ещё и на наведении порядка в целях безопасности людей — мало ли бед в городах от стай бродячих кабысдохов?

К нарушителям закона предполагается применить мягкие санкции.

Учитывая актуальность закона, удивляет мягкость санкций, предусмотренных для тех, кто будет его манкировать: штраф для частных лиц составит от 500 рублей до тысячи. Применительно к владельцам кошек и собак, это мало. Кто поспешит чипировать своего питомца в клинику, если плата за эту процедуру выше, чем штраф? Только сознательные владельцы животных, которые и так, без санкций, это сделали бы. А безответственным — трын-трава. Да и замучаешься доказывать, что именно они бросили животное — разве что свидетели покажут, но это чисто гипотетически. На практике такого не бывает.

Более того, по мнению председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимира Бурматова, штрафы должны вводиться постепенно, после длительного переходного периода. «Нужно стимулировать людей, чтобы они сами маркировали своих животных, а не ломать их через колено», — процитировала парламентария «Российская газета». Тысячу рублей за сломанную жизнь, пусть не человеческую, но живой души, — это не через колено. Это, извините, по одному месту ладошкой.

В любом случае, рано или поздно, закон о чипировании домашних животных нужно принимать. Возможно, в целях ускорения и большей конкретики его следовало бы разделить на два нормативных акта: один касался бы животных, использующихся в сельхозпроизводстве (коров, овец, свиней и т.д.), а другой — просто домашних питомцев: кошек, собак, хомячков или морских свинок. Но законодателю виднее. На то он и законодатель.