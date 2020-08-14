Видеосервис Wink покажет эксклюзивную трансляцию оперы «Капулетти и Монтекки» в прямом эфире

16 августа в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы XVIII века «Капулетти и Монтекки» (6+), созданной по мотивам сюжета Шекспира выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини. Зрители увидят современную интерпретацию оперы.

Постановка пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем», где будут представлены шедевры оперной классики. Мероприятие, генеральным партнером которого выступает компания «Ростелеком», пройдет под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга с 8 по 22 августа.

Спектакль можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Всё ТВ» бесплатно. Начало в 17:00. Все желающие также смогут пересмотреть постановку — видеозапись будет размещена в Wink в свободном доступе.

«Мы рады поддержать такое крупное и значимое для Санкт-Петербурга культурное мероприятие. Сложившаяся ситуация не дала возможности провести фестиваль в его традиционном формате, но в то же время благодаря современным технологиям десятки миллионов россиян смогут насладится шедевром классической музыкальной культуры. Это соответствует основной цели фестиваля — познакомить публику с лучшими произведениями мировой оперы. Сегодня благодаря сервису Wink опера точно будет доступна всем», — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антон Годовиков.

Дирижировать симфоническим оркестром «Северная Симфония» будет всемирно известный Фабио Мастранджело — музыкальный руководитель фестиваля «Опера — всем». Режиссер-постановщик оперы — Дмитрий Отяковский. В постановке примет участие хор и балетная труппа театра «Мюзик-Холл». Главные партии исполнят молодые талантливые артисты: Валерия Бушуева (солистка Московского театра Новая Опера), Евгений Ахмедов (солист Мариинского театра), Артем Борисенко (лауреат международного конкурса, Москва), Яков Стрижак (солист Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье»).

«Музыкальная трагедия “Капулетти и Монтекки” развернется на площади Растрелли на фоне Смольного собора, архитектура которого напоминает об Италии, где происходит действие сюжета. Собор впервые станет декорацией для оперного спектакля фестиваля. Зрители увидят уникальное представление, которого нет в репертуаре ни у одного музыкального театра России. Это редкий и малоизвестный спектакль, который, несомненно, достоин внимания зрителей. Поэтому мы очень рады, что он будет идти в прямом эфире и его смогут увидеть жители всей страны», — сказала директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак.

«Интересно отметить, что в этой опере партию Ромео исполняет женский голос — меццо-сопрано. Согласно неписанным правилам оперы XVIII и XIX веков, в то время, когда творил композитор Беллини, образ молодого влюбленного человека принято было исполнять высоким женским голосом. В современной постановке роль Ромео исполнит Регина Рустамова — солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра», — добавил музыкальный руководитель фестиваля «Опера — всем» Фабио Мастранджело.

Фестиваль «Опера — всем» — ежегодное городское событие, которое много лет традиционно вызывает большой интерес петербуржцев и гостей города. Музыкальный руководитель фестиваля — Фабио Мастранджело, арт-директор — Виктор Высоцкий. Организатором фестиваля «Опера — всем» выступают Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» и Некоммерческое партнерство содействия реализации культурных проектов «Искусство XXI век». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).