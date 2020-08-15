Верю – не верю: 10 фактов об археологии во Владимирской области

15 августа в России отмечают День археолога

15 августа в России отмечается День археолога. Это один из тех удивительных праздников, который, не имея под собой никакого четкого обоснования, тем не менее прочно закрепился в обществе. Более того, получил распространение в некоторых других странах, так что сегодня праздник можно назвать международным. Исследователи древностей были задолго до того, как появилась сама профессия и ее определение. Археологи – это страстные, увлекающиеся личности, жаждущие сами открывать новые страницы истории. И на территории Владимирской области они во множестве нашли места применения своих усилий. Давайте вспомним их историю и успехи.

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