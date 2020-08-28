Вернувшихся из-за границы иностранных студентов поместят на карантин

После возвращения в Россию иностранные студенты ВлГУ проведут две недели на карантине. Для них новый учебный год стартует спустя 14 дней и после теста на коронавирус. Связано это с угрозой распространения коронавируса. Обсерватор на 32 места уже подготовлен в одном из общежитий вуза. Об этом «Призыву» рассказал проректор опорного университета Владимирской области по административной работе и управлению хозяйственным комплексом.

— У нас в общежитии № 8 на данный момент на 32 места выделено отдельное крыло, полностью оснащенное, чтобы ребята не выходили. Как они приехали из-за границы, на 14 дней помещаются в обсерватор, — пояснил Максим Фабриков. — В этом обсерваторе есть все для комфортного их проживания.

Иностранных студентов допустят на занятия после сдачи теста на коронавирус.

По словам Максима Фабрикова, на 11-12-й день иностранным студентам будет сделано обязательное обследование на коронавирус методом ПЦР. После получение отрицательных тестов на COVID-19 вернувшиеся в Россию студенты будут допущены до занятий.

За время пандемии за границу выехали десятки студентов, говорит проректор ВлГУ. Многие до сих пор не могут вернуться в связи с тем, что границы закрыты. Если международное сообщение будет недоступно, то учащимся предложат перейти на дистанционный формат.

Кроме того, во Владимире осталось сразу несколько иностранцев, которые уже закончили вуз и получили диплом. Они, в свою очередь, не могут вернуться на родину. Университет освободил их от платы за проживание в общежитии.

Ранее «Призыв» сообщал, что студентов и преподавателей Владимирского государственного университета обяжут носить маски. При этом без средств индивидуальной защиты можно будет читать лекции. Исключения сделают также для занятий по творческим специальностям.