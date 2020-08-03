Велосипедист погиб под колесами автобуса

Смертельная авария с велосипедистом произошла во Владимире накануне вечером. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 83-летний мужчина решил пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда. 56-летний водитель автобуса «Mercedes», следовавший по маршруту № 18С, не был готов к такому и не успел затормозить. По словам очевидцев, на тот момент у перехода никого из пешеходов не было, а велосипедист резко выехал на «зебру».

— Еще раз напоминаем, что в правилах четко говорится, что велосипедисты обязаны спешиться и пройти пешком по переходу. В этом году на дорогах области с участием велотранспорта произошло 50 аварий, три человека погибли, 47 — пострадали. В числе пострадавших — 15 несовершеннолетних, — сообщают в ГИБДД.

83-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

Авария произошла в микрорайоне Доброе, по улице Добросельской, у дома № 176. На улице на момент ДТП было светло, солнечно и сухо. Пешеходный переход на четырехполосной дороге имеет знаки и разметку. Но нет ни светофора, ни «лежачего полицейского». Этот переход вошел в список наиболее аварийных. Как «Призыв» сообщал ранее, на переходах по улице Добросельской ГИБДД рекомендует установить искусственные неровности для принудительного снижения скорости автомобилистами.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано автомобилистов|Владимир»