Велошеринг сделают бесплатным на День физкультурника

8 августа во Владимире отметят День физкультурника. В честь этого праздника все желающие смогут воспользоваться услугами велошеринга абсолютно бесплатно. Взять двухколесный транспорт на прокат и не платить за это можно будет с 16.00 до 21.00, сообщает пресс-служба мэрии. Чтобы взять велосипед напрокат, нужно установить на свой смартфон приложение Lucky Bike. В нем можно ознакомиться с картой парковочных мест и в обозначенное время подойти к ближайшей велостоянке, с помощью приложения отсканировать QR-код, имеющийся на каждом велосипеде.

Сейчас в областном центре работают около 30 парковок велошеринга.

К услугам пользователей около 150 велосипедов. Но это пока. В будущем организаторы планируют увеличить их число до 300, а число парковок — до 70.

Сервис по прокату велосипедов во Владимире начал работать с 12 июля и уже завоевал популярность, особенно среди молодежи. Организаторы первого во Владимире велошеринга уже подсчитывают потери. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»