Вакцину от COVID-19 будут производить во Владимирской области

Вакцину от коронавируса будут выпускать в Петушинском районе, на площадке компании «Генериум», расположенной в поселке Вольгинский. Сейчас идет подготовка. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

— Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум» , «Р-Фарм» и «Биннофарм» . Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы, — сообщил Денис Мантуров.

Серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре.

Объемы будут зависеть от потребности системы здравоохранения. По предварительным оценкам, это может быть несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года.

«Генериум» — ведущая российская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве фармацевтических продуктов для диагностики и лечения орфанных, онкологических и социально значимых заболеваний.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Генериум» зарегистрировал уникальную тест-систему на антитела к COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: sdelanounas.ru