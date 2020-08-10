В Юрьевце жестоко расстреляли собаку

В микрорайоне Юрьевец на днях стреляли в бездомную собаку. Раненое животное обнаружила женщина, которая регулярно его подкармливала. На место вызвали полицию. Собаку отвезли в клинику. Рентген выявил в теле несколько застрявших пуль. Сейчас животное чувствует себя более-менее хорошо, говорят волонтеры.

— В отдел полиции № 1 по городу Владимиру поступило сообщение о нанесении повреждений собаке в микрорайоне Юрьевец. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могут быть причастны к данному инциденту, — сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального УМВД.

— Собаку прокапали, сейчас она получает лечение. Пули не извлекали. От чего они, я точно сказать не могу. Заявление написано. Если полиция будет бездействовать, будем писать в прокуратуру, — сообщила «Призыву» Кристина Сенчугова, волонтер «Зоохелп33 г.Владимир».

Пока судьба собаки по кличке Люся неясна. Но, скорее всего, обратно в этот двор животное уже не вернется. Несколько лет Люся жила рядом с многоквартирным домом в Юрьевце. Недавно в местных группах в соцсетях якобы начали поступать угрозы расправы над животным. Мнение жителей насчет собаки разделились. Одни говорили, что Люся — добрейшее создание и даже дружила с кошками. Другие заверяли, что видели её рычащей на детей. Но серьезных инцидентов с собакой вспомнить никто не смог.

— Я каждый день кормила ее вечером, но все равно она не подпускала меня близко, ела, только когда я уходила, – говорит местная жительница. — Никто бы не смог её приютить. Она никому не позволяла к себе подойти. Ее пускали в подъезд, и жители подъезда любили ее. Она была сыта и считала это своим домом, своей территорией.

Случаи жестокого обращения с животными во Владимирской области не редкость, говорят волонтеры. Лента с печальными фото на их странице в соцсетях обновляется регулярно. К слову, в тот же день, когда увезли раненую Люсю, в городе была найдена ещё одна собака с надрезанным горлом.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит родителям пострадавшей девочки 20 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото волонтеров «Зоохелп33 г.Владимир»