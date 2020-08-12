В усадьбе князей Голицыных начался масштабный ремонт

Усадьбу князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района начали приводить в порядок. Это место известно тем, что здесь свои последние дни провел герой Отечественной войны 1812 года Петр Багратион. Много лет здание разрушалось. Но в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки. На южном фасаде заменили окна. А в этом году вставляют окна по северному фасаду и ремонтируют кровлю. Началась реставрация балкона. Полностью внешний вид здания должен преобразиться уже в следующем году. Будут отреставрированы фасады.

Работы проводятся за счет средств областного бюджета. Уже освоено более 10 миллионов рублей. В следующем году сумма будет выделена не меньше. Об этом «Призыву» сообщило руководство Дома культуры, который располагается в здании.

— Наш сельский Дом культуры работает с 1963 года. Конечно, как объект культурного наследия его нужно реставрировать, ремонтировать, поддерживать. И это должны быть ежегодные, а не разовые процедуры, — говорит Алла Комарова, директор Симского сельского Дома культуры. – Нам в этом плане в 2017 году здорово помогла «Музыкальная экспедиция», которую возглавляет Артем Эдуардович Маркин. Он выбрал наше здание как один из этапов экспедиции. Ему оно очень понравилось. И Артем Эдуардович тогда сказал, что нужно бороться, чтобы сюда субсидии выделялись для сохранения здания. В этом плане его поддержала Алиса Бирюкова, которая сейчас возглавляет областной департамент культуры. И вот с прошлого года мы начали получать областные субсидии.

В будущем запланирован ремонт интерьеров усадьбы.

В будущем планируется провести ремонт инженерных систем, в том числе водо-, тепло- и электроснабжения. Все сметы согласованы. После того как в порядок будет приведен внешний вид здания, начнется косметический ремонт интерьеров.

Сейчас в усадьбе работает народный музей, посвящённый Отечественной войне 1812 года и Петру Багратиону. В экспозиции представлены достоверные копии российских орденов и сабли русских офицеров этого периода.

— У нас существует проект «Легенды старой усадьбы», который адаптирован и для взрослых, и для детей. Мы показываем все эти сабли нашим посетителям, они не опасны, не заточены. Но их вес, форма, огранка соответствуют реальному оружию. Программа интерактивная, она привлекает туристов. Из-за пандемии, конечно, гостей поубавилось. И сейчас пока все мероприятия мы можем проводить только на улице, на свежем воздухе, — рассказывает Алла Комарова.

Усадебный комплекс князей Голицыных является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь не раз бывал Петр Багратион. Именно в Симе генерала настигла новость о назначении главнокомандующим 2-й Западной армии. Багратион был ранен в Бородинской битве. У Голицыных он провел свои последние дни, здесь же был первоначально захоронен. Но спустя 27 лет останки генерала перевезли на Бородинское поле. Сейчас могилы как таковой в Симе нет, но есть памятник на территории церкви Дмитрия Солунского. Это место благоустроено, доступ к нему свободный.

— По местам Петра Багратиона во Владимирской области можно было бы проложить очень интересный туристический маршрут. Начать с экспозиции в самом Юрьеве-Польском, в городском музее. Там много подлинных вещей, в том числе уникальная карета из красного дерева, на которой раненого генерала перевезли из Москвы в имение его родственников Голицыных, в село Симу. И здесь генерал скончался. Советские власти хотели использовать эту карету в своих целях, но местные жители, которые чтили память Багратиона, сами перегнали карету в музей Юрьева-Польского. И она здесь выставлена на всеобщее обозрение, сохранилась идеально, – рассказала Дарья Ермолина, редактор «Призыва», куратор популярного краеведческого проекта «Точка на карте».

Ранее «Призыв» сообщал о том, что во владимирском Музее хрусталя появились тактильные экспонаты.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»