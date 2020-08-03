В поселке Городищи Петушинского района ремонтируют дом культуры

На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждению культуры выделено более 14 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Они призваны обеспечить комфортные условия для досуга граждан, расширить возможности дополнительного образования детей и молодежи.

Учреждения культуры Владимирской области четвертый год принимают участие в проекте «Культура малой Родины». Ежегодно выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2020 году участниками проекта «Культура малой Родины» стали: МБКДУ «Струнинский Дом культуры», МКУ «Городищинский культурно — досуговый центр» и МБУК «Культурно-досуговый центр г. Меленки». Общий объем финансирования этих учреждений составил более 28 миллионов рублей. Продолжают участие в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в этом году выделено более 16 миллионов рублей.

Городищинский культурно — досуговый центр располагается в здании, которое построено в 1959 году. Его возвели за счет средств Городищинской фабрики. С тех пор серьезного ремонта в ДК не было. Дом культуры пользуется большой популярностью у местных жителей. Здесь отмечают праздники, проводят тематические мероприятия, в 12 творческих объединениях занимается более 300 человек.

В рамках проекта «Культура малой Родины» в этом году учреждению выделены средства на ремонт зрительного зала, оснащение его современным звуковым и световым оборудованием и ремонт фасада.

— Участие в проекте «Культура малой Родины» для нас – большая удача, — рассказывает директор МКУ «Городищинский КДЦ» Татьяна Куликова. — Уже сейчас видно, как преобразился зрительный зал и внешний вид дома культуры. Эти изменения очень радуют и нас, и жителей поселка. Уверена, что после ремонта желающих посещать наш дом культуры будет значительно больше.

В зрительном зале работы практически закончены. Здесь появилось новое напольное покрытие, отремонтированы стены, заменены двери, установлены новые кресла. В ближайшее время начнется монтаж звукового и светового оборудования. Работы ведутся и снаружи. Обновлен фасад здания, ведется ремонт крыльца, установлены новые навесы.

Наша главная задача – осуществлять контроль на каждом этапе реализации проекта и в случае необходимости оказывать содействие и поддержку его участникам, — отметила в ходе рабочей встречи председатель партийного общественного совета, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – В Городищинском культурно — досуговом центре работы ведутся согласно графику. Администрация поселка Городищи и коллектив учреждения вовлечен в это общее дело. Уже сейчас можно говорить о том, что благодаря проекту дом культуры получил вторую жизнь.

Елена Иванова

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