В Меленках ремонтируют Культурно-досуговый центр

В этом году на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждению культуры выделено более 6 миллионов рублей

Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Они призваны обеспечить комфортные условия для досуга граждан, расширить возможности дополнительного образования детей и молодежи.

В рамках проектов выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ, обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2020 году участниками проекта «Культура малой Родины» стали: МБКДУ «Струнинский Дом культуры», МКУ «Городищинский культурно — досуговый центр» и МБУК «Культурно-досуговый центр г. Меленки». Общий объем финансирования этих учреждений составил более 28 миллионов рублей. Продолжают участие в проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в этом году выделено более 16 миллионов рублей.

В МБУК «Культурно-досуговый центр г. Меленки» в этом году отремонтируют зрительный и танцевальный залы, гардероб, коридоры и лестничные пролеты, обновят крыльцо и фасад. В настоящее время работы ведутся в зрительном зале. Здесь проходят все мероприятия ДК, показывают кино (в том числе для людей с нарушением слуха). Кинопоказы пользуется большой популярностью у жителей Меленок.

В зале проведут косметический ремонт, повесят новый занавес. После чего перейдут к дальнейшим работам, которые планируют завершить этой осенью.

В Культурно-досуговом центре г. Меленки действуют 19 клубных формирований, в которых занимаются более 230 человек. Для них открытие обновленного учреждения культуры станет настоящим подарком.

— Здание нашего культурно-досугового центра было построено в 1965 году, — рассказывает директор МБУК «Культурно-досуговый центр г. Меленки» Наталья Гаранина. – Такого масштабного обновления с тех пор у нас не было. Был косметический ремонт, отремонтировали артистическую комнату, но, конечно, этого не достаточно. Мы очень хотим, чтобы ребята занимались в красивом и уютном доме культуры. Благодаря участию в проекте мы сможем этого достичь!

— Проект позволит культурно-досуговому центру увеличить охват посетителей, ввести новые формы работы с населением, повысить уровень предоставляемых услуг в сфере культуры, — уверена депутат Законодательного Собрания Владимирской области, председатель партийного общественного совета Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

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