В гости к Багратиону: едем в Юрьев-Польский и Симу

Многие слышали о герое Отечественной войны 1812 года Петре Ивановиче Багратионе, о том, что его судьба связана с Владимирской областью, что где-то за Юрьевом-Польским есть некое село Сима. Там генерал скончался от тяжелого ранения. Но почему его привезли именно туда и где находится та самая карета князей Голицыных с фамильным гербом, на которой смертельно раненный Багратион прибыл в Симу? И куда прах был перенесен с первоначального места захоронения? Если интересно найти ответы на все эти вопросы, приглашаю всех любознательных в путешествие по багратионовским местам. Весь маршрут вполне уложится в один выходной. Будет несколько интересных остановок. Сразу оговорюсь, маршрут неофициальный, хотя места эти напрямую связаны с ключевыми событиями русской истории. И вполне достойны внимания туристов.

Первая остановка – Юрьев-Польский

Начать знакомство с судьбой Петра Ивановича Багратиона следует с экспозиции в городском музее Юрьева-Польского. Она называется «П.И. Багратион – национальный герой России». Это три зала, в которых можно узнать не только о самом генерале, но и об участии Владимирской губернии в Отечественной войне 1812 года. Фотосъемка тут платная, поэтому купите билет, если хотите фотографировать.

Тут вы увидите образцы оружия, которым воевали в 1812 году, форму солдата, генерала, ополченцев (крестьян). Последние шли на француза буквально с рогатинами и вилами. Чем работали — тем и воевали. Все мы помним, что это была народная война. И в боевых действиях участвовала не только регулярная армия, но и ополчение. Высокой была активность и партизанского движения. Причем среди партизан были и женско-подростковые отряды, которые весьма успешно справлялись с поставленными боевыми задачами. Всего численность владимирского ополчения составляла около 15 000 человек. Оно занималось охраной Москвы.

Бравый, но не красавец

В музее висит парадный портрет генерала Багратиона. Перед нами – кавказский красавец (Петр Иванович происходил из старинного грузинского рода) с крупными чертами лица, буйной шевелюрой, бравый и уверенный в себе. Однако современники описывали в своих воспоминаниях человека низкого роста, с огромным носом, телесной красотой не отличавшегося. Но парадные портреты на то и парадные, чтобы приукрашивать. Однако храбрости духа у генерала было действительно не занимать. А все остальное не так уж и важно.

Кто же такой Багратион и куда его ранили?

Петр Иванович Багратион – русский генерал, командующий 2-й западной армией, участник сражения под Бородино. Именно там 26 августа (7 сентября по старому стилю) 1812 года он и получил ранение в большеберцовую кость левой ноги. После чего был отправлен в Москву, где у него примерно через неделю начались жар и нагноение раны. Осколок ядра находился в теле генерала. Еще через некоторое время (после врачебного консилиума) раненому диагностировали сепсис и предложили ампутацию, от которой он категорически отказался.

Вскоре герой отправился в Симу. В дороге он испытывал ужасные страдания. Медик Я.И. Говоров невольно стал их свидетелем: «Часто он принужден был останавливаться среди полей, часто появлялись на лице его судорожные движения, часто казалось мне, он готов был расстаться с жизнию, столь для него мучительною. Видя все сии страдания и бывши у него в качестве доверенного и близкого врача, я сам столько же морально, сколько он физически страдал. Сердце мое разрывалось от сострадания…» Есть даже сведения о том, что крестьяне устилали путь Багратиона соломой, чтобы генерала меньше трясло. А последние 19 километров до Симы несли его на руках. По прибытии в село Петру Ивановичу наконец провели операцию расширения раны.

Открылась неутешительная картина, которую медики описали так: «Знатным разрезом мягких частей около раны открыт в оной совершённый перелом и раздробление берцовой кости, которой острой и неровные концы, вместе с черепком ядра, глубоко в мясистые части вонзившемся, неоспоримо причиняли во время болезни князю жестокую и нестерпимую боль и самою горячку. Гнойной и вонючей материи вышло из раны чрезвычайное количество, и рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных кровеносных сосудов и нервов». Осколки извлекли, но это уже мало что меняло. Началась гангрена.

12 (24) сентября 1812 года, спустя 17 дней после ранения, в возрасте 47 лет генерал Багратион скончался.

Шансов выжить при возможностях медицины начала XIX столетия практически не было. Сейчас бы Багратиона, конечно, спасли, применив антибиотики и проведя своевременную операцию по очистке и обеззараживанию раны. Может быть, и ногу сохранили бы. Есть мнение, что могли спасти и тогда. Но не спасли. Однако история есть история. И она не терпит сослагательного наклонения.

Карета красного дерева

Самый главный и ценный экспонат музея в Юрьеве-Польском – это карета с фамильным гербом князей Голицыных, на которой из Москвы раненый Петр Иванович и был доставлен в Симу. Транспорт по тем временам очень дорогой. Долгое время карета находилась в имении Голицыных. В советские годы ее хотели использовать по назначению, то есть как средство передвижения. Однако местные жители, которые чтили память Багратиона, перегнали раритетную вещь в Юрьев-Польский и сдали в музей, где она пребывает и сейчас в очень достойном и презентабельном виде.

Из имения Голицыных в Симе также перевезли старинную мебель и всю обстановку. И эти предметы заняли свое достойное место в экспозиции.

Направляемся в Симу

А мы тем временем закончили осмотр в Юрьеве-Польском. И наш пусть лежит в Симу, к месту кончины великого полководца. Это всего 25 километров в сторону Переславля-Залесского. Почему же раненого Багратиона привезли именно сюда и кем ему приходились Голицыны? Тут все очень просто. Усадьбой владела тетушка Багратиона – Анна Александровна Голицына (урожденная А.А. Грузинская, внучка грузинского царя Бакара III).

С ней и ее супругом Борисом Андреевичем Голицыным Багратион был очень дружен. Борис Андреевич, кстати, командовал владимирским ополчением в войне 1812 года. А Петр Иванович часто бывал в Симе и раньше. Здесь его настигло известие о назначении главнокомандующим 2-й Западной армии в войне 1812 года. Здесь же его настигла и смерть. Есть сведения, что окончательно подломило генерала известие о сдачи Москвы. Багратиону об этом не говорили, но проболтался адъютант. После чего Петр Иванович поднялся, потом вновь слег и умер от вновь открывшейся раны.

Первое захоронение

Похоронили героя в усадебной Богоявленской церкви, где был установлен саркофаг с платиновой пластиной, на коей высечены слова: «Князь Петр Иванович Багратион, находясь у друга своего князя Бориса Андреевича Голицына, Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Симе, получил высочайшее повеление быть Главнокомандующим 2-й западной армии; из Симы отправился к оной, и будучи ранен в деле при Бородине прибыл опять в Симу и скончался сентября 12 дня».

Далее шла эпитафия, написанная графом Хвостовым:

Прохожий, в Симе зри того героя прах,

Который гром метал на Альпа высотах.

Бог рати он, слуга Отечества и трона,

Здесь кончил жизнь свою, разя Наполеона.

Эта платиновая пластина хранится в музее в Юрьеве-Польском. А вот Богоявленская церковь была разобрана в советское время. И ныне о месте первоначального захоронения генерала напоминает лишь надпись на церкви Дмитрия Солунского.

Этот храм был построен в XVIII веке, он сохранился и действует. На его весьма ухоженной территории, куда вход свободный, стоит памятник Багратиону. Рядом лежит каменная плита, она бутафорская. Как мы понимаем, это не могила.

Где же могила?

А ее нет в Симе. Прах Багратиона по велению императора Николая I был перенесен в 1839 году на Бородинское поле. Именно здесь герой Отечественной войны 1812 года нашел свое последнее упокоение. Кстати, сегодня Бородинское поле – это тоже музей, который можно посетить.

Усадьба Голицыных стала очагом культуры

Неподалеку от памятника сохранился господский дом, или усадьба князей Голицыных, где герой провел свои последние дни. Сейчас здесь расположены библиотека и Дом культуры, есть небольшая экспозиция народного музея, которая рассказывает о войне 1812 года. Однако сейчас в здании идет ремонт и посетить выставку нельзя. Поэтому мы полюбовались старинным княжеским домом только снаружи.

Вот таким получился наш маршрут:

Расстояние от Владимира до Симы (туда и обратно) – 180 км. От Владимира до Юрьева- Польского – 66 км. От Юрьева-Польского до Симы – еще 25.

Затраченное время – 6 часов (с дорогой и осмотром).

Стоимость входа на экспозицию в музее Юрьева-Польского – около 50 рублей для взрослых. Для многодетных – бесплатно.

Осмотр памятника Багратиону и усадьбы Голицыных в Симе – бесплатно.

С собой берите перекус, чай. По пути будут только сельские магазины. В Юрьеве-Польском на площади можно, правда, купить неплохой кофе.

Рекомендую брать с собой в это путешествие детей от семи лет. В этом случае все участники экспедиции будут чувствовать себя комфортно: и экспонаты осмотрят, и экскурсовода послушают при желании. В музее можно взять экскурсовода.

С погодой повезло, чего и вам желаем!

Путешествовала Дарья Ермолина

Фото автора