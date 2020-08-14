В гости к Багратиону: едем в Юрьев-Польский и Симу

Тур выходного дня по следам героя войны 1812 года

Многие слышали о герое Отечественной войны 1812 года Петре Ивановиче Багратионе, о том, что его судьба  связана с Владимирской областью, что где-то за Юрьевом-Польским есть некое село Сима. Там генерал скончался от тяжелого ранения. Но почему его привезли именно туда и где находится та самая карета князей Голицыных с фамильным гербом, на которой смертельно раненный Багратион прибыл в Симу? И куда прах был перенесен с первоначального места захоронения? Если интересно найти ответы на все эти вопросы, приглашаю всех любознательных в путешествие по багратионовским местам. Весь маршрут вполне уложится в один выходной. Будет несколько интересных остановок. Сразу оговорюсь, маршрут неофициальный, хотя места эти напрямую связаны с  ключевыми событиями русской истории. И вполне достойны внимания туристов.

У входа в музей в Юрьеве-Польском

Первая остановка – Юрьев-Польский 

Начать знакомство с судьбой Петра Ивановича Багратиона следует с экспозиции в городском музее Юрьева-Польского. Она называется «П.И. Багратион – национальный герой России». Это три зала, в которых можно узнать не только о самом генерале, но и об участии Владимирской губернии в Отечественной войне 1812 года. Фотосъемка тут платная, поэтому купите билет, если хотите фотографировать.

Вход на экспозицию, посвященную Отечественной войне 1812 года

Тут вы увидите образцы оружия, которым воевали в 1812 году, форму солдата, генерала, ополченцев (крестьян). Последние шли на француза буквально с рогатинами и вилами. Чем работали — тем и воевали. Все мы помним, что это была народная война. И в боевых действиях участвовала не только регулярная армия, но и ополчение. Высокой была активность и партизанского движения. Причем среди партизан были и женско-подростковые отряды, которые весьма успешно справлялись с поставленными боевыми задачами.  Всего численность владимирского ополчения составляла около 15 000 человек. Оно занималось охраной Москвы.

Фото: ruvera.ru

Бравый, но не красавец

В музее висит парадный портрет генерала Багратиона. Перед нами – кавказский красавец (Петр Иванович происходил из старинного грузинского рода) с крупными чертами лица, буйной шевелюрой, бравый и уверенный в себе.  Однако современники описывали в своих воспоминаниях человека низкого роста, с огромным носом, телесной красотой не отличавшегося. Но парадные портреты на то и парадные, чтобы приукрашивать. Однако храбрости духа у генерала было действительно не занимать. А все остальное не так уж и важно.

Джордж Доу. Парадный портрет П.И. Багратиона. Фото: i.pinimg.com

Кто же такой Багратион и куда его ранили?

Петр Иванович Багратион – русский генерал, командующий 2-й западной армией, участник сражения под Бородино. Именно там 26 августа (7 сентября по старому стилю) 1812 года он и получил ранение в большеберцовую кость левой ноги.  После чего был отправлен в Москву, где у него примерно через неделю начались жар и нагноение раны. Осколок ядра  находился в теле генерала. Еще через некоторое время (после врачебного консилиума) раненому диагностировали сепсис и предложили ампутацию, от которой он категорически отказался.

Ранение Багратиона. Фото: yamoscow.ru

Вскоре герой отправился  в Симу. В дороге он испытывал ужасные страдания. Медик Я.И. Говоров невольно стал их свидетелем: «Часто он принужден был останавливаться среди полей, часто появлялись на лице его судорожные движения, часто казалось мне, он готов был расстаться с жизнию, столь для него мучительною. Видя все сии страдания и бывши у него в качестве доверенного и близкого врача, я сам столько же морально, сколько он физически страдал. Сердце мое разрывалось от сострадания…»  Есть  даже сведения о том, что крестьяне устилали путь Багратиона соломой, чтобы генерала меньше трясло. А последние 19 километров до Симы несли его на руках.  По прибытии в село Петру Ивановичу наконец провели операцию расширения раны.

Открылась неутешительная картина, которую медики описали так: «Знатным разрезом мягких частей около раны открыт в оной совершённый перелом и раздробление берцовой кости, которой острой и неровные концы, вместе с черепком ядра, глубоко в мясистые части вонзившемся, неоспоримо причиняли во время болезни князю жестокую и нестерпимую боль и самою горячку. Гнойной и вонючей материи вышло из раны чрезвычайное количество, и рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных кровеносных сосудов и нервов».  Осколки извлекли, но это уже мало что меняло. Началась гангрена.

12 (24) сентября 1812 года, спустя 17 дней после ранения, в возрасте 47 лет генерал Багратион скончался.

Шансов выжить при возможностях медицины начала XIX столетия практически не было. Сейчас бы Багратиона, конечно, спасли, применив антибиотики и проведя своевременную операцию по очистке и обеззараживанию раны.  Может быть, и ногу сохранили бы. Есть мнение, что могли спасти и тогда. Но не спасли.  Однако история есть история. И она не терпит сослагательного наклонения.

Карета красного дерева

Самый главный и ценный экспонат музея в Юрьеве-Польском – это карета с фамильным гербом князей Голицыных, на которой из Москвы раненый Петр Иванович и был доставлен в Симу. Транспорт по тем временам очень дорогой. Долгое время карета находилась в имении Голицыных. В советские годы ее хотели использовать по назначению, то есть как средство передвижения. Однако местные жители, которые чтили память Багратиона, перегнали раритетную вещь в Юрьев-Польский и сдали в музей, где она пребывает и сейчас в очень достойном и презентабельном виде.

Карета Багратиона. Фото: yp-muzeum.ru

Из имения Голицыных в Симе также перевезли старинную мебель и всю обстановку. И эти предметы  заняли свое достойное место в экспозиции.

Подлинная обстановка из особняка Голицыных. Фото: yp-muzeum.ru

Направляемся в Симу

А мы тем временем закончили осмотр в Юрьеве-Польском. И наш пусть лежит в Симу, к месту кончины великого полководца. Это всего 25 километров в сторону Переславля-Залесского. Почему же раненого Багратиона привезли именно сюда и кем ему приходились Голицыны? Тут все очень просто. Усадьбой владела тетушка Багратиона – Анна Александровна Голицына (урожденная А.А. Грузинская, внучка грузинского царя Бакара III).

Анна Александровна Голицына, тетушка Багратиона. Фото: upload.wikimedia.org

С ней и ее супругом Борисом Андреевичем Голицыным Багратион был очень дружен. Борис Андреевич, кстати, командовал владимирским ополчением в войне 1812 года.  А Петр Иванович часто бывал в Симе и раньше. Здесь его настигло известие о назначении главнокомандующим 2-й Западной армии в войне 1812 года.  Здесь же его настигла и смерть.  Есть сведения, что окончательно подломило генерала известие о сдачи Москвы. Багратиону об этом не говорили, но проболтался адъютант. После чего Петр Иванович поднялся, потом вновь слег и умер от вновь открывшейся раны.

Первое захоронение

Похоронили героя в усадебной Богоявленской церкви, где был установлен саркофаг с платиновой пластиной, на коей высечены слова: «Князь Петр Иванович Багратион, находясь у друга своего князя Бориса Андреевича Голицына, Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Симе, получил высочайшее повеление быть Главнокомандующим 2-й западной армии; из Симы отправился к оной, и будучи ранен в деле при Бородине прибыл опять в Симу и скончался сентября 12 дня».

Далее шла эпитафия, написанная графом Хвостовым:

Прохожий, в Симе зри того героя прах,

Который гром метал на Альпа высотах.

Бог рати он, слуга Отечества и трона,

Здесь кончил жизнь свою, разя Наполеона.

Эта платиновая пластина хранится в музее в Юрьеве-Польском. А вот Богоявленская церковь была разобрана в советское время. И ныне о месте первоначального захоронения генерала напоминает лишь надпись на церкви Дмитрия Солунского.

Храм Дмитрия Солунского в Симе, 1775 год

Этот храм был построен в XVIII веке, он сохранился и действует. На его весьма ухоженной территории, куда вход  свободный, стоит памятник Багратиону.  Рядом лежит каменная плита, она бутафорская. Как мы  понимаем, это не могила.

Где же могила?

А ее нет в Симе. Прах Багратиона по велению императора Николая I  был перенесен в 1839 году на Бородинское поле. Именно здесь герой Отечественной войны 1812 года нашел свое последнее упокоение. Кстати, сегодня Бородинское поле – это тоже музей, который можно посетить.

Фото: s3.fotokto.ru

Усадьба Голицыных стала очагом культуры

Неподалеку от памятника сохранился господский дом, или усадьба князей Голицыных, где герой провел свои последние дни. Сейчас здесь расположены библиотека и Дом культуры, есть небольшая экспозиция народного музея, которая рассказывает о войне 1812 года. Однако сейчас в здании идет ремонт и посетить выставку нельзя. Поэтому мы полюбовались старинным княжеским домом только снаружи.

Вот таким получился наш маршрут:

  • Расстояние от Владимира до Симы (туда и обратно) – 180 км. От Владимира до Юрьева- Польского – 66 км. От Юрьева-Польского до Симы – еще 25.
  • Затраченное время – 6 часов (с дорогой и осмотром).
  • Стоимость входа на экспозицию в музее Юрьева-Польского – около 50 рублей для взрослых. Для многодетных – бесплатно.
  • Осмотр памятника Багратиону и усадьбы Голицыных в Симе – бесплатно.
  • С собой берите перекус, чай. По пути будут только сельские магазины. В Юрьеве-Польском на площади можно, правда, купить неплохой кофе.
  • Рекомендую брать с собой в это путешествие детей от семи лет.  В этом случае все участники экспедиции будут чувствовать себя комфортно: и экспонаты осмотрят, и экскурсовода послушают при желании. В музее можно взять экскурсовода.
  • С погодой повезло, чего и вам желаем!

Путешествовала Дарья Ермолина 

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