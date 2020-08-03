В доме культуры города Струнино идет масштабный ремонт

Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Они призваны обеспечить комфортные условия для досуга граждан, расширить возможности дополнительного образования детей и молодежи.

Учреждения культуры Владимирской области четвертый год принимают участие в проекте «Культура малой Родины». Ежегодно выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2020 году участниками проекта «Культура малой Родины» стали: МБКДУ «Струнинский Дом культуры», МКУ «Городищинский культурно — досуговый центр» и МБУК «Культурно-досуговый центр г. Меленки». Общий объем финансирования этих учреждений составил более 28 миллионов рублей. Продолжают участие в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в этом году выделено более 16 миллионов рублей.

Здание Струнинского ДК было построено в период между 1848 и 1905 годами. В 1924 году ему был присвоен статус дома культуры, а до этого в нем располагались граверные мастерские. Например, на месте нынешнего зрительного зала стояла… мельница. Последний раз серьезный ремонт в ДК проводился в 1953 году. Благодаря проекту «Культура малой Родины» в доме культуры в этом году будет полностью отремонтирован зрительный зал, установлено современное звуковое и световое оборудование, появится новый занавес.

В настоящее время в доме культуры действует 28 клубных формирований, в которых занимаются 354 человека. В массовых мероприятиях принимают участие почти все жители Струнино и близлежащих населенных пунктов.

— Для местных жителей ремонт нашего ДК будет настоящим подарком, — уверена директор МБКДУ «Струнинский Дом культуры» Елена Семенова. — В населенном пункте есть дом культуры, школа, детский сад – он живет и развивается. Нам очень приятно, что наш небольшой городок заметили, и нам удалось принять участие в проекте «Культура малой Родины». Мы обязательно оправдаем это доверие! Главное в любом проекте – результат. А у нас он уже сейчас – на промежуточном этапе – как говорится, налицо.

В зрительном зале действительно кипит работа. Укреплены потолочные перекрытия, отремонтированы стены, пол, сцена, балкон. К слову, на балкон из-за аварийного состояния не пускали посетителей около 20 лет. После ремонта там организуют дополнительные зрительные места. Удалось сохранить гордость дома культуры – старинную люстру из лозы. В ближайшее время будет приобретено оборудование и одежда для сцены.

— Руководство Дома культуры города Струнино успешно справляется с поставленными задачами, — отметила в ходе рабочей встречи председатель общественного совета, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – Уверена, что участие в партийном проекте «Культура малой Родины» позволит Струнинскому ДК внедрить новые формы работы с населением, увеличить охват посетителей, повысить качество предоставляемых услуг.

Елена Иванова

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