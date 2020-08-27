Успение Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

По церковному преданию, после вознесения Спасителя на небо Богородица жила в доме любимого ученика Христа апостола Иоанна Богослова и часто бывала в местах, связанных с жизнью Сына. Во время одного из ее посещений Гроба Господня на Голгофе ей явился архангел Гавриил с известием, что через три дня ее земная жизнь закончится и она будет вознесена к Иисусу в Царство Небесное, чтобы пребывать там с Ним вечно. К ее Успению в Иерусалиме собрались все ученики Иисуса, кроме апостола Фомы. Дева Мария простилась с ними, внезапный свет озарил помещение и сам Иисус в окружении ангелов, архангелов и душ ветхозаветных праведников сошел к своей матери. Богородица покинула этот мир без всякого телесного страдания, как бы заснув, поэтому кончину Девы Марии церковь называет успением, то есть засыпанием.

Апостолы похоронили тело Богородицы в гефсиманской пещере рядом с гробницами ее родителей и мужа. Три дня они молились, не отходя от места захоронения. Там и застал их опоздавший апостол Фома, который очень сокрушался, что не смог попрощаться с Приснодевой и поклониться ее святым останкам. Чтобы утешить его, апостолы открыли гробницу, но нашли в ней только погребальные пелены Богородицы — Пресвятая Дева была вознесена на Небо вместе с телом. В тот же день вечером во время обряда преломления хлеба в память о Божьей Материи апостолы увидели перед собой Деву Марию, которая сказала им: «Радуйтесь! Я с вами навсегда». Так верующие обрели на Небе заступницу перед Богом.