Успение Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

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Важный православный и народный праздник
28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, который каждый год отмечается в один и тот же день. Ему предшествует строгий Успенский пост, который начался на Медовый Спас 14 августа. Но так как праздник Успения в этом году выпадает на среду, стол должен быть постным. На нем обязательно должны быть дары леса: грибы, орехи, ягоды. А вот мясные блюда все верующие могут позволить себе с 29 августа. Кстати, в четверг отмечается и Третий Спас – Ореховый.
Успение Богородицы в народе также называют Первой Пречистой. Вторая будет 21 сентября (Рождество Богородицы), а Третья – 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы). О них в народе говорят: «Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а Третья – снегом покрывает». Наши предки замечали, что на Успение «солнце засыпается». Погодные приметы этого дня посвящены приближающейся осени: «Успенье провожай, а осень встречай».
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История праздника
По церковному преданию, после вознесения Спасителя на небо Богородица жила в доме любимого ученика Христа апостола Иоанна Богослова и часто бывала в местах, связанных с жизнью Сына. Во время одного из ее посещений Гроба Господня на Голгофе ей явился архангел Гавриил с известием, что через три дня ее земная жизнь закончится и она будет вознесена к Иисусу в Царство Небесное, чтобы пребывать там с Ним вечно. К ее Успению в Иерусалиме собрались все ученики Иисуса, кроме апостола Фомы. Дева Мария простилась с ними, внезапный свет озарил помещение и сам Иисус в окружении ангелов, архангелов и душ ветхозаветных праведников сошел к своей матери. Богородица покинула этот мир без всякого телесного страдания, как бы заснув, поэтому кончину Девы Марии церковь называет успением, то есть засыпанием.
Апостолы похоронили тело Богородицы в гефсиманской пещере рядом с гробницами ее родителей и мужа. Три дня они молились, не отходя от места захоронения. Там и застал их опоздавший апостол Фома, который очень сокрушался, что не смог попрощаться с Приснодевой и поклониться ее святым останкам. Чтобы утешить его, апостолы открыли гробницу, но нашли в ней только погребальные пелены Богородицы — Пресвятая Дева была вознесена на Небо вместе с телом. В тот же день вечером во время обряда преломления хлеба в память о Божьей Материи апостолы увидели перед собой Деву Марию, которая сказала им: «Радуйтесь! Я с вами навсегда». Так верующие обрели на Небе заступницу перед Богом.
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День города для православных
Для Владимира и всей Владимиро-Суздальской епархии Успение Пресвятой Богородицы — праздник престольный. По преданию, когда святой равноапостольный князь Владимир пришел на нашу землю, он первым делом построил небольшой деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Именно с этого и началась история града Владимира. А в апреле 1158 года князь Андрей Боголюбский уже заложил первый каменный храм. Строительство его было закончено 860 лет назад на Успение Богородицы, отчего храм получил название Успенского.
Для его строительства белый камень привозили из Волжской Булгарии. Место расположения храма — на высоком берегу Клязьмы в центре города — не случайно. Благодаря задумке зодчих здание собора явно господствовало над городом, а его сверкающие купола были видны даже за лесом. Исторически, до возвышения Москвы, он был главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение владимирские и московские князья. В древности храм являлся еще и просветительским центром: здесь находилась обширная библиотека, велась работа по составлению летописных сводов. А еще Успенский собор —крупнейший некрополь средневековой Руси, в его стенах около 40 захоронений: духовенство, князья и члены их семей. Среди них четыре святых: Андрей Боголюбский (у северного алтаря), Георгий Всеволодович (в центре храма), Глеб Андреевич (у южного алтаря) и Александр Невский — в храме хранится частица мощей (фаланга пальца).
В престольный праздник божественную литургию в Успенском соборе традиционно отслужит архиепископ Владимирский и Суздальский. После литургии верующие крестным ходом обойдут древний храм под праздничный звон колоколов, который на время заглушит суету трудового дня.
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Что надо сделать в этот день
Посетить храм. Наши предки обязательно несли в церковь колосья пшеницы из нового урожая для освящения. Сейчас о таком обычаи мало где вспоминают, но служба на праздник Успения происходит особенная — торжественная и праздничная.
Помолиться о здоровье родных и близких. И непременно поставить свечу перед иконой Богородицы. Считается, что в этот день Матерь Божия особенно чутко прислушивается к молитвам за детей и девушек на выданье, чтобы у них счастливо сложилась судьба.
Помочь нуждающимся людям. Потому что в такой день, как Успение Пресвятой Богородицы, должны почувствовать радость и защиту все люди, в том числе и те, у кого нет финансовой стабильности.
Планировать свадьбу. С праздника Успения родители девушек принимали сватов и планировали свадьбу, которую обычно играли на Покрова, 14 октября. Согласно поверьям, если родители договорятся о свадьбе на Успение, то молодые проживут долгую жизнь в мире и согласии.
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Чего делать не следует
Народная молва утверждает, что на Успение ни в коем случае нельзя сквернословить и ссориться с родственниками, даже поднимать на них голос. Впрочем, ссоры и свары не поощряются и в другие дни года.
Существуют также суеверия, что на Первую Пречистую нельзя ходить босиком по росе — можно серьезно заболеть. Считается, что росинки – слезы земли, оплакивающей смерть Марии. Не следует втыкать в землю острые предметы — надо дать ей отдохнуть. Девушкам на выданье нельзя стричься, так как можно «загубити долю».
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Погодные приметы
Наши предки верили, что по погоде в этот праздник можно узнать, какой будет осень. Опираясь на многолетние наблюдения, народные синоптики утверждали:
- Хорошая погода на Успение – к прохладному бабьему лету.
- Если на Успение идет дождь, лить будет еще 40 дней.
- Обильная роса на Пречистую – будет еще 40 дней теплой и сухой погоды.
- Гроза на Успение – осень будет ранней и дождливой.
- Радуга на небе — осень будет теплой, но сырой.
- Туман на Успение – запасай большую корзину, грибов будет много.
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