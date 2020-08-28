Ушла из жизни Ирина Александровна Минина

Умерла Ирина Александровна Минина. Многие жители региона знали её не по званию или должности, а как женщину, представлявшую следственные органы и аккуратно, корректно, точно и сжато информировавшую общество о трагедиях и преступлениях, совершённых на владимирской земле. За казёнными, вроде бы, фразами, за юридическими терминами всё равно проступало её отношение к тем событиям, о которых она говорит: её боль, её сопереживание, её отношение к произошедшему. Ирина Александровна ушла из жизни после тяжёлой болезни. Ей было 62 года.

В июле у Ирины Александровны был день рождения. В её аккаунты в соцсетях шли поздравления. Меньше, чем обычно. Многие знали: сама она их уже не прочтёт. Тяжелая и внезапная болезнь. И всё-таки сегодняшнее известие о смерти — шок. В любом случае, в любой ситуации люди надеются на лучшее. Вот и друзья, знакомые, коллеги Ирины Мининой надеялись — восстановится, преодолеет болезнь. Нет. К сожалению, нет.

Ирина Александровна работала в органах прокуратуры, затем, с момента его создания — в Следственном комитете. Была старшим помощником руководителя Следственного управления СК РФ по Владимирской области. Отвечала за связи с общественностью и СМИ. Поэтому журналисты её знали, уважали и, да, любили. Как очень отзывчивого человека. Как понимающего человека. Представляя, вроде бы, силовую структуру, ведомство суровое и «закрытое», она, тем не менее, осознавала, что расследуемые дела, особенно резонансные, важны для общества. Не из праздного интереса. Просто по реакции государства в лице СК на нарушение закона люди выносят свои суждения о справедливости, о добре и зле, о преступлении и наказании.

Ирина Александровна в общении с журналистами всегда давала максимально возможную информацию. Она знала ценность каждого своего слова.

— Этой ночью ушел из жизни человек, Профессионал, без которого просто невозможно представить областное управление Следственного комитета, — Ирина Александровна Минина. Её острый ум, невероятная энергия и харизма сослужили большую службу всей команде владимирских правоохранителей. Опытный юрист и пиарщик от бога, яркая женщина с несгибаемым характером и уникальным чувством юмора, нам всем повезло работать с ней бок о бок, — написала сегодня в телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. — Таких, как Ирина Минина, больше нет и не будет. Её уход — очень большая потеря. Мы с вами всегда будем её помнить.

Каждый владимирский журналист может присоединиться к этим словам. Не потому, что их автор имеет какой-то статус. А потому что это — правда. Ирина Александровна была очень хорошим человеком. Тем острее горечь утраты.

О месте и времени прощания с Ириной Александровной Мининой будет сообщено дополнительно.