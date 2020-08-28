Минина Ирина Александровна

Ушла из жизни Ирина Александровна Минина

Официальный представитель Следственного комитета умерла после тяжёлой болезни

Умерла Ирина Александровна Минина. Многие жители региона знали её не по званию или должности, а как женщину, представлявшую следственные органы и аккуратно, корректно, точно и сжато информировавшую общество о трагедиях и преступлениях, совершённых на владимирской земле. За казёнными, вроде бы, фразами, за юридическими терминами всё равно проступало её отношение к тем событиям, о которых она говорит: её боль, её сопереживание, её отношение к произошедшему. Ирина Александровна ушла из жизни после тяжёлой болезни. Ей было 62 года.

В июле у Ирины Александровны был день рождения. В её аккаунты в соцсетях шли поздравления. Меньше, чем обычно. Многие знали: сама она их уже не прочтёт. Тяжелая и внезапная болезнь. И всё-таки сегодняшнее известие о смерти — шок. В любом случае, в любой ситуации люди надеются на лучшее. Вот и друзья, знакомые, коллеги Ирины Мининой надеялись — восстановится, преодолеет болезнь. Нет. К сожалению, нет.

Ирина Александровна работала в органах прокуратуры, затем, с момента его создания — в Следственном комитете. Была старшим помощником руководителя Следственного управления СК РФ по Владимирской области. Отвечала за связи с общественностью и СМИ. Поэтому журналисты её знали, уважали и, да, любили. Как очень отзывчивого человека. Как понимающего человека. Представляя, вроде бы, силовую структуру, ведомство суровое и «закрытое», она, тем не менее, осознавала, что расследуемые дела, особенно резонансные, важны для общества. Не из праздного интереса. Просто по реакции государства в лице СК на нарушение закона люди выносят свои суждения о справедливости, о добре и зле, о преступлении и наказании.

Ирина Александровна в общении с журналистами всегда давала максимально возможную информацию. Она знала ценность каждого своего слова.

Этой ночью ушел из жизни человек, Профессионал, без которого просто невозможно представить областное управление Следственного комитета, — Ирина Александровна Минина. Её острый ум, невероятная энергия и харизма сослужили большую службу всей команде владимирских правоохранителей. Опытный юрист и пиарщик от бога, яркая женщина с несгибаемым характером и уникальным чувством юмора, нам всем повезло работать с ней бок о бок, — написала сегодня в телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. — Таких, как Ирина Минина, больше нет и не будет. Её уход — очень большая потеря. Мы с вами всегда будем её помнить.

Каждый владимирский журналист может присоединиться к этим словам. Не потому, что их автор имеет какой-то статус. А потому что это — правда. Ирина Александровна была очень хорошим человеком. Тем острее горечь утраты.

О месте и времени прощания с Ириной Александровной Мининой будет сообщено дополнительно.

Николай Лившиц

Фото «Призыва»

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