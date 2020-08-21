Уровень безработицы вырос в 5 раз

Во Владимирской области за год в пять с лишним раз вырос уровень безработицы. На сегодня службы занятости поставили на учет 32 тысячи человек. Свыше 12 тысяч человек получают максимальный размер пособия по безработице — 12 130 рублей в месяц. В базе данных центров занятости имеется 22 тысячи вакансий, которые выставлены на сайтах учреждений. За три месяца смогли трудоустроиться 9 тысяч человек. В условиях действующего режима повышенной готовности сделать это проблематично, потому что биржи труда работают в ограниченном режиме и не принимают всех клиентов.

— Больше всего безработных оказалось в сфере общепита, туризма, строительства. По нашим подсчетам, порядка 11 тысяч человек работали неофициально в регионе. Сейчас они встали на учет и получают минималку — 4500 рублей в месяц. Пандемия дала понять всем , что лучше работать официально, с трудовой книжкой, — считает директор департамента по труду и занятости области Андрей Григорьев.

700 тысяч человек признано экономически активными, то есть работающими или находящимися в поиске дела.

Владимирская область получила 34 миллиона рублей из федерального бюджета, чтобы начать выправлять патовую ситуацию с безработицей. Эти деньги направят предприятиям, которые возьмут на временную работу новых сотрудников. Вызвалась уже 71 организация. Среди них Почта России, коммунальные компании, заводы, предприятия, работающие на благоустройстве и озеленении улиц и дворов. На первом этапе рабочее место предоставят 720 соискателям. Программа рассчитана на три месяца, число участников будет увеличиваться.

Как «Призыв» сообщал ранее, пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Работодатели не спешат возвращать своих сотрудников на рабочие места.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»