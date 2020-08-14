Уникальный ретро-троллейбус реставрируют во Владимире

Во Владимире реставрируют ретро-троллейбус. Работы проводят специалисты предприятия «Владимирпассажиртранс». Транспортное средство восстанавливается в стилистике троллейбусов, ходивших в областном центре в 90-е годы прошлого века. Причем изменится не только внешний вид троллейбуса. Ходовая часть, электроустановка, внутреннее оборудование кабины водителя и пассажирского салона также будут соответствовать исторической правде. При реставрации используются только оригинальные запасные части и детали, сохранившиеся на предприятии, заверяет мэрия.

По словам главного инженера «Владимирпассажиртранса» Михаила Сонина, старые троллейбусы конструктивно серьезно отличаются от новых машин. Сейчас электрооборудование машин, как правило, «выносится» на крышу, а прежде оно размещалось под полом. В сегодняшних машинах много электроники, тогда как на старом троллейбусе будет восстановлена аналоговая электросистема.

Планируется, что к Новому году уникальный троллейбус выйдет на один из городских маршрутов.

На каком именно маршруте будет ходить ретро-троллейбус, пока неизвестно. В мэрии уточняют, что он станет одной из туристических «фишек» города Владимира.

Ранее «Призыв» рассказывал, как на улицы Владимира вышли Литературный троллейбус и троллейбус Победы.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru