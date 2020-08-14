Уличные театры, колокола и гусли: фестивалим в выходные по полной!

Также в Суздале состоится очередной VII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов. В рамках фестиваля пройдут концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов. Имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей.

В 11.00 на территории Ризоположенского монастыря состоится открытие фестиваля. Колокола вновь зазвучат со звонницы самой высокой колокольни города. В седьмом фестивале примут участие звонари из Архангельска, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, Тутаева и Ярославля.

Для гостей фестиваля будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. Помимо концертов колокольных звонов, а также мастер-классов, гостей фестиваля ожидает выступления Владимирского камерного хора, вокального ансамбля ARIELLE и камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии .

На Торговой площади с 17.00 до 18.00 любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по колокольным звонам от звонарей — участников фестиваля. Завершится вечер концертом, программа которого была специально подготовлена коллективами Центра классической музыки.

В 18.00 Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор и солистка Центра классической музыки Анастасия Хорошева исполнят Кантату «Курские песни» Г. Свиридова, Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», «Фрагменты молитвы»Дж. Тавенера, а также Колокольные звоны в симфонической музыке Н. Римского-Корсакова и С. Рахманинова.

г. Суздаль, Ризоположенский монастырь и Торговая площадь

15 августа с 11.00

Вход свободный

Для владимирцев от Театральной площади будут организованы трансферы в Суздаль. Билеты на трансфер можно приобрести в кассе Центра классической музыки. Цена билета – 400 рублей. 15 августа – отправление в 10.00 и в 16.00.