Уличные театры, колокола и гусли: фестивалим в выходные по полной!

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Фестиваль уличных театров 0+
В эту субботу Суздаль превратится в большую театральную сцену, на которой будут представлены не только привычные спектакли, но и перфомансы, променады, фолк, поэзия, аудиоспектакли и клоунады. На суздальской земле выступят коллективы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Альметьевска (республика Татарстан) и Тверской области. Свои спектакли покажут и наши родные коллективы: Владимирский драматический театр и областной театр кукол.
Специальными гостями фестиваля станут Денис Малинин и Африканские барабаны «YANKADI» (Владимир), а также Камила Эрнандес Кортес и Олег Толкунов (Чили – Суздаль). Яркая программа завершится карнавальным шествием с участием артистов и гостей фестиваля, концертом и фаер-шоу. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
г. Суздаль, Торговая площадь
15 августа в 12.00
Стоимость – кто сколько захочет
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«Лето Господне» 6+
Также в Суздале состоится очередной VII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов. В рамках фестиваля пройдут концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов. Имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей.
В 11.00 на территории Ризоположенского монастыря состоится открытие фестиваля. Колокола вновь зазвучат со звонницы самой высокой колокольни города. В седьмом фестивале примут участие звонари из Архангельска, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, Тутаева и Ярославля.
Для гостей фестиваля будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. Помимо концертов колокольных звонов, а также мастер-классов, гостей фестиваля ожидает выступления Владимирского камерного хора, вокального ансамбля ARIELLE и камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии .
На Торговой площади с 17.00 до 18.00 любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по колокольным звонам от звонарей — участников фестиваля. Завершится вечер концертом, программа которого была специально подготовлена коллективами Центра классической музыки.
В 18.00 Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор и солистка Центра классической музыки Анастасия Хорошева исполнят Кантату «Курские песни» Г. Свиридова, Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», «Фрагменты молитвы»Дж. Тавенера, а также Колокольные звоны в симфонической музыке Н. Римского-Корсакова и С. Рахманинова.
г. Суздаль, Ризоположенский монастырь и Торговая площадь
15 августа с 11.00
Вход свободный
Для владимирцев от Театральной площади будут организованы трансферы в Суздаль. Билеты на трансфер можно приобрести в кассе Центра классической музыки. Цена билета – 400 рублей. 15 августа – отправление в 10.00 и в 16.00.
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«Гусли мира» 0+
Суздаль приглашает в субботу на еще одно долгожданное мероприятие. На фестивале «Гусли мира» каждый сможет узнать историю этого древнего инструмента и услышать выступления музыкантов. Гостей ждет интересная творческая программа, мастер-классы, выставки и многое другое. На фестиваль приезжают музыканты не только из России, но и из других стран. Их мастерство каждый сможет услышать на гала-концерте. Будут колокола и гусли, суздальское небо и воздух, музыка и стихи, светлые лица и счастье!
г. Суздаль, Кремлевская улица
15 августа в 18.00
Вход свободный
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«Искусство в защиту природы» 0+
Благотворительное мероприятие пройдет в «Рестодворе» в рамках фестиваля «Рок в защиту животных». В концерте примут участие музыканты Надежда Браун, Антон Ленский, Александр Кольпиков, группы «ГДЕ» и «Имени 850-летия». Их поддержат поэты Семён Здесь, Надежда Корычева, Анна Гончарей, а также писатель Александр Райн. Гостей ожидают мастера аквагрима, выставка-ярмарка изделий ручной работы и множество других приятных сюрпризов.
В экочасти мероприятия Антон Сивков расскажет о пользе раздельного сбора мусора, а Лариса Шарова осветит зоозащитную тематику фестиваля. Запланирована презентация проекта «Добрые крышечки» во Владимире. Приносите крышки от полторашек, их сдадут в переработку, а вырученные средства направят в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Можно приносить корма, лекарства для подопечных приюта, а ещё алюминиевые банки из-под пива и других напитков, которые также будут сданы в переработку.
Рестодвор: г. Владимир, ул. Девическая, 8
15 августас 13.00 до 18.00.
Цена — любая сумма в поддержку приюта «Во-Собака На-Счастье»
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«На Муромской дорожке» 0+
В Муроме пройдет юбилейный XX Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремёсел «На Муромской дорожке». В его рамках состоится ярмарка ремёсел, в которой примут участие мастера из 16 регионов России – Владимирской, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Смоленской, Тверской областей и Чувашии, а также гости из Белоруссии.
На выставке-продаже будет представлен широкий спектр изделий народных художественных промыслов: глиняная и мягкая игрушки, художественная керамика, резьба и роспись по дереву, роспись по шёлку и металлу, лаковая миниатюра, художественные изделия из кожи, ювелирные украшения, произведения гончаров.
Что касается музыкальной части фестиваля, с 27 июля в группе Муромского Дома народного творчества в «ВКонтакте» проходят онлайн-трансляции выступлений участников фестиваля. А традиционный праздничный гала-концерт в этом году состоится в онлайн-формате.
г. Муром, ул. Советская
15 августа с 10.00 до 18.00
Вход свободный
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«Диалог культур» 0+
Православный риход храмов Свято-Никольского и Святителей Феодора и Иоанна Суздальских села Гнездилово Суздальского района приглашает в субботу на фестиваль «Диалог культур». Его участники смогут узнать много интересного о культуре и традициях народов, проживающих во Владимирской области. Гости увидят выступления фольклорных коллективов, познакомятся с национальными костюмами, а также поучаствуют в приготовлении и дегустации блюд традиционной кухни.
Фестиваль проводится в рамках проекта «Межнациональное сотрудничество на основе исторического и культурного наследия», который победил в областном конкурсе среди социально ориентированных НКО в 2020 году.
село Гнездилово Суздальского района
15 августа в 12.00
Вход свободный
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День рождения парка «Загородный» 0+
В этом году парку исполняется 59 лет! И это отличный повод собрать гостей на большом спортивно-творческом событии, которое по традиции пройдет под флагом экожизни. Оздоровительные танцы на свежем воздухе, экологические фотопрогулки, экоакции, творческие мастер-классы и концертная программа порадуют долгожданных гостей.
В этом году свой день рождения парк отметит на территории гостеприимной «Деревни Дуралеевка». В 12.00 она откроет свои ворота и с порога поприветствует творческим сюрпризом от певицы Светланы Хруцкой.
Всех, кто желает просветиться на тему экологии, ждут на площадке «Гости из Экобудущего». Здесь же гости смогут поучаствовать в «Зелёном брейн-ринге» на тему экологии и истории парка «Загородный». Для любителей активного отдыха на свежем воздухе пройдут познавательные спортивные тренировки по Zumba и Strong Nation, а также летний мастер-класс по биатлону.
Одним из центральных событий праздника станет «Большой творческий воскресник», где соберутся вместе художники, мастера, креативные люди. Гостей ждёт «Летний пленэр», а также мастер-класс по флористике «Букет из парка». Завершающей точкой этого дня станет концертная программа «Русская душа» в исполнении Театра фольклора «Разгуляй».
г. Владимир, парк «Загородный»
16 августа с 12.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/solutheatre
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